Η Καίτη Γαρμπή έκανε μια συγκινητική αναφορά στον Δημήτρη Κόκοτα κατά τη διάρκεια συναυλίας της, αφού πρόκειται να επανακυκλοφορήσει ένα από τα τραγούδια του.

Αφορμή στάθηκε το τραγούδι «Πορσελάνη» που πρώτος ερμήνευσε ο Δημήτρης Κόκοτας, το οποίο η τραγουδίστρια έχει συμπεριλάβει στο επερχόμενο νέο της δισκογραφικό project με διασκευές τραγουδιών που έχει γράψει ο Φοίβος και έχουν ερμηνεύσει άνδρες καλλιτέχνες, το οποίο θα κυκλοφορήσει από την Panik Platinum, στα τέλη Σεπτεμβρίου.

«Νιώθω αρκετή συγκίνηση κι αυτό θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Συμπτωματικά, λίγο πριν φύγει ο Δημήτρης Κόκοτας, έβγαλα ένα teaser από αυτό το τραγούδι. Δεν φανταζόμουν τι θα συνέβαινε… Το έβγαλα με πολύ μεγάλη χαρά, με ενθουσιασμό, να το ακούσει κι εκείνος, να το μοιραστούμε, ελπίζοντας πάντα με προσευχή ότι θα γίνει ένα θαύμα. Το θαύμα δεν έγινε», ανέφερε η τραγουδίστρια στη συναυλία της στην Καλαμάτα και πρόσθεσε: «έχουμε υποχρέωση να λέμε όλα αυτά τα τραγούδια των τραγουδιστών που τους αγαπήσαμε τόσο πολύ, και που έλαμψαν με την παρουσία τους. Να μην τους ξεχνάμε και να τραγουδάμε τα τραγούδια τους».

Με έντονη συναισθηματική φόρτιση, η Καίτη Γαρμπή τραγούδησε την «Πορσελάνη» με τον κόσμο να τραγουδά δυνατά μαζί της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eimai i Kaiti p agapouses❤️ (@kaitigarbi)

govastiletto.gr – Καίτη Γαρμπή: Αποχαιρετά τον συνάδελφό της, Δημήτρη Κόκοτα