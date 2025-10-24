Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Χρυσάνθη Γιαμαρέλλου, δικηγόρος του γιου της Καίτης Γκρέυ, Φίλιππου Ηλιάδη, μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» και αναφέρθηκε στις αμφιβολίες που έχει ο εντολέας της για τη γνησιότητα της διαθήκης της αείμνηστης τραγουδίστριας. Όπως τόνισε, η διαθήκη θα εξεταστεί από γραφολόγο και θα γίνει δεκτή μόνο αν πιστοποιηθεί ως γνήσια.

Ο δικηγόρος του εγγονού της Καίτης Γκρέυ, Όθωνας Παπαδόπουλος, αποκάλυψε χθες, 23/10, ότι η διαθήκη αναφέρει μόνο τον Κωνσταντίνο Ηλιάδη ως αποκλειστικό κληρονόμο της, αποκληρώνοντας έτσι όλους τους υπόλοιπους συγγενείς της.

Αρχικά, η δικηγόρος του γιου της Καίτης Γκρέυ δήλωσε: «Η διαθήκη δεν έχει δημοσιευτεί. Προχθές έγινε το δικαστήριο προκειμένου να δημοσιευτεί. Το περιεχόμενο κανείς δεν το ξέρει, εκτός από τον κ. Παπαδόπουλο».

Στη συνέχεια, η ίδια πρόσθεσε: «Η μάρτυρας που εξετάστηκε ήταν η οικονόμος, εγώ θα πω παραδουλεύτρα, που κατά τη γνώμη μου δεν ξέρει γραφή και ανάγνωση στα ελληνικά. Εννοείται ότι αφήνω υπόνοιες για ενδεχόμενο πλαστογραφίας, θα κρίνουν ειδικοί επιστήμονες».

Επίσης, η Χρυσάνθη Γιαμαρέλλου επεσήμανε ότι η Καίτη Γκρέυ δεν είχε αφήσει δημόσια ή ιδιωτική δήλωση ότι ήθελε να παραχωρήσει την περιουσία της σε τρίτους: «Η Καίτη Γκρέυ υπήρξε αναλφάβητη, ένα σκαρίφημα έκανε σαν υπογραφή, την Α’ Δημοτικού είχε τελειώσει. Η ταυτότητά της γράφει “αδυνατεί να υπογράψει”».

Σχετικά με τα σχέδια του γιου της, ανέφερε: «Είχα συνάντηση με τον γιο της Καίτης Γκρέυ χθες το βράδυ, ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι πλαστή η διαθήκη, εγώ δεν το ισχυρίζομαι. Μου είπε πως ήταν κατατεθειμένα τα χαρτιά και τα συμβόλαια για να γράψει το σπίτι στην εγγονή της, την κόρη του Φίλιππου».

Η δικηγόρος εξήγησε ότι η διαθήκη δεν έχει κατατεθεί σε συμβολαιογράφο αλλά σε δημοσιογράφο που βοήθησε στην έκδοση βιβλίου για την Καίτη Γκρέυ: «Όταν έρθει η διαθήκη στα χέρια μας, θα την πάμε σε γραφολόγο. Αν είναι γνήσια, θα σεβαστούμε το περιεχόμενό της».

govastileto.gr – Καίτη Γκρέυ: Άνοιξε η διαθήκη της μεγάλης ερμηνεύτριας – Δεν άφησε τίποτα σε κανέναν εκτός από τον εγγονό της