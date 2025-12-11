Ο Φίλιππος Ηλιάδης, ο γιος της Καίτης Γκρέυ, κατέθεσε χθες 10/12 αγωγή και ζητάει ακύρωση της διαθήκης της μητέρας του, την οποία θεωρεί πλαστή.

Να σημειώσουμε ότι στην περιβόητη ιδιόχειρη διαθήκη, αφήνει μοναδικό κληρονόμο τον εγγονό της, Κωνσταντίνο.

Ο ίδιος θεωρεί ότι στο χρονικό διάσημα που έχει γράψει την διαθήκη η μητέρα του δεν ήταν σε θέση σωματικά και πνευματικά για να την συντάξει.

Ο Φίλιππος Ηλιάδης είπε στην Super Κατερίνα: «Επιφυλάσσομαι να ασκήσω μηνύσεις σε όλους τους εμπλεκόμενους όπως σε αυτόν που παρέδωσε την διαθήκη, στον μάρτυρα που εξετάστηκε και σε αυτό που την δημοσίευσε. Όλοι θα νιώσουν τον πέλεκυ της δικαιοσύνης».

