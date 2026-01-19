Η οικογένεια της Καίτης Γκρέυ είναι χωρισμένη στα δύο, ένα χρόνο μετά το θάνατό της. Ο λόγος δεν είναι άλλος από τα κληρονομικά. Μετά το άνοιγμα της διαθήκης, διαπιστώθηκε ότι ο μοναδικός κληρονόμος είναι ο εγγονός της, Κωνσταντίνος, με το γιο της, Φίλιππο Ηλιάδη να αντιδρά και να τον κατηγορεί ότι αυτή η διαθήκη είναι πλαστή.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Super Κατερίνα», ο εγγονός της έκανε το μνημόσυνο στον τάφο της στο κοιμητήριο Νέας Σμύρνης, παρουσία λίγων στενών συγγενών και φίλων. Βέβαια, η Αγγελική Ηλιάδη ήταν απούσα.

Από την άλλη, ο Φίλιππος Ηλιάδης έκανε μνημόσυνο στον Ασπρόπυργο, σε πολύ κλειστό οικογενειακό κύκλο χωρίς κάμερες.

Με ποια πλευρά είναι η Αγγελική Ηλιάδη

Αναφερόμενη στη γιαγιά της και τη διαθήκη της, η Αγγελική Ηλιάδη ξεκαθάρισε ότι δεν θα ασχοληθεί με τους ισχυρισμούς περί πλαστογραφίας, δια στόματος του θείου της και γιου της αείμνηστης Καίτης Γκρέυ, Φίλιππου Ηλιάδη.

«Την ημέρα που κηδεύσαμε την γιαγιά μου είπα ακριβώς πώς είναι τα πράγματα, ένας άνθρωπος φεύγει και έχει μια συγκεκριμένη επιθυμία, η οποία πρέπει να γίνει σεβαστή. Δεν με αφορά το τι λέει ο ένας και ο άλλος και δεν ασχολούμαι με οτιδήποτε μπορεί να μου χαλάσει την ηρεμία μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

