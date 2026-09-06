Η Ροδοδάφνη Αχαΐας τίμησε την Καίτη Κωνσταντίνου δίνοντας το όνομά της σε δρόμο της περιοχής, δημιουργώντας ένα μόνιμο σημείο αναφοράς για την αγαπημένη ηθοποιό, που έφυγε από τη ζωή τον Μάρτιο του 2025.

Η πινακίδα «Ηθοποιού Καίτης Κωνσταντίνου» έχει πλέον τη δική της θέση στη γενέτειρά της.

Η εικόνα καταγράφηκε σε βίντεο που ανέβηκε στο TikTok και συγκίνησε όσους γνώρισαν και αγάπησαν την ηθοποιό μέσα από την πολυετή παρουσία της στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

Η επιλογή της Ροδοδάφνης αποκτά ιδιαίτερο βάρος, αφού εκεί γεννήθηκε η Καίτη Κωνσταντίνου στις 18 Δεκεμβρίου 1963. Στον ίδιο τόπο επέστρεψε για την τελευταία της κατοικία, όταν έφυγε από τη ζωή στις 10 Μαρτίου 2025, σε ηλικία 61 ετών, έπειτα από τη μάχη της με τον καρκίνο.

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