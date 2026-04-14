Η Καίτη Κωνσταντίνου πάλευε τα δύο τελευταία χρόνια της ζωής της, με μια επιθετική μορφή καρκίνου. Απεβίωσε, σε ηλικία 62 ετών, συνεπεία αυτού σε ιδιωτικό θεραπευτήριο των Αθηνών μετά από βραχύχρονη νοσηλεία, στις 10 Μαρτίου 2025. Κηδεύτηκε δύο ημέρες αργότερα στη γενέτειρά της, την Ροδοδάφνη Αχαΐας.

Με αφορμή τον ένα χρόνο από το θάνατό της, πραγματοποιήθηκε στον τόπο καταγωγής της εκδήλωση στη μνήμη της με πλήθος κόσμου – ανάμεσά τους και πολλοί ηθοποιοί – να παρευρίσκονται για να την τιμήσουν. Εκεί, βρέθηκε και η αδερφή της, Μαρία, η οποία «λύγισε» στην ομιλία της, ενώ μίλησε παράλληλα πρώτη φορά στην κάμερα.

Ο Μιχάλης Ρέππας είπε μεταξύ άλλων στην ομιλία του: «Η Μαίρη δεν μιλούσε, εκφραζόταν χωρίς λέξεις και κυρίως άκουγε. Μας έδενε μια σιωπηλή φιλία και δεν της είπα ποτέ πόσο την εκτιμούσα και πόσο ψηλά την είχα για την εχεμύθεια και την ακεραιότητά της», ξεσπώντας σε κλάματα, ενώ δήλωσε στην κάμερα του «Super Κατερίνα»: «Η Καίτη ήταν πολύ σεμνή και δεν έκανε φτήνιες για να την λυπηθούν ή να τραβήξει το ενδιαφέρον. Ήταν αξιοθαύμαστο το πώς αντιμετώπισε το τέλος της, ήταν αξιοπρεπής μέχρι και την τελευταία στιγμή».

Από την άλλη, στο βήμα ανέβηκε και η αδερφή της, Μαρία Κωνσταντίνου, η οποία εξομολογήθηκε με δάκρυα στα μάτια της: «Μέχρι σήμερα δεν άντεχα να βλέπω την αδερφή μου στην οθόνη, αλλά σήμερα χάρηκα. Για εσάς ήταν η Καίτη Κωνσταντίνου, για εμένα ήταν μάνα, αδελφή, πατέρας, η μάνα των παιδιών μου και η γιαγιά των εγγονιών μου».

Η Σάρα Γανώτη είπε με κλάματα: «Χαίρομαι πάρα πολύ που υπήρξε στη ζωή μου που δουλέψαμε μαζί. Την τελευταία φορά που μιλήσαμε της είπα σ’αγαπώ και μου είπε και η ίδια το ίδιο».

Ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος δεν μπόρεσε να ανέβει στο βήμα, γιατί ήξερε ότι θα «λυγίσει». Ωστόσο, εξομολογήθηκε στην κάμερα του Super Κατερίνα: «Δεν σηκώθηκα να μιλήσω στην εκδήλωση γιατί τους πήραν όλους τα ζουμιά και θα έπαιρναν και εμένα. Ήταν μια εξαιρετική εκδήλωση και χαίρομαι που υπάρχουν άνθρωποι που τιμούν στον τόπο τους παιδιά του τόπου τους. Η Καίτη είναι από τους ανθρώπους που δεν ξεχνιέται όσα χρόνια κι αν περάσουν. Όταν παίζαμε «Πέφτει η νύχτα στο παλέρμο» η Καίτη ήταν η καλύτερη δολοφόνος, δεν την έπιανε κανείς ποτέ. Ήθελε την δεύτερη σεζόν της σειράς η «Η Κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα» να παίξουμε μια σκηνή μαζί αλλά δεν προλάβαμε. Έλεγε «την δεύτερη σεζόν θα απαιτήσουμε να έχουμε σκηνή μαζί»».