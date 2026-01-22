Εικόνες βιβλικής καταστροφής άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα το τελευταίο 24ωρο, με την Αττική και το Άστρος Κυνουρίας να θρηνούν δύο νεκρούς. Παρά τις έγκαιρες προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων, το ηχητικό μήνυμα του 112 και το κλείσιμο των σχολείων στην Αττική, η ένταση των φαινομένων προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες, κυκλοφοριακό χάος και ανυπολόγιστες ζημιές.

Η κακοκαιρία ξεκίνησε από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (21/1/2026) στην Αττική και σταδιακά εντάθηκε. Το απόγευμα η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο, με τους δρόμους να μετατρέπονται σε χειμάρρους και πολλές περιοχές δοκιμάστηκαν σκληρά. H ποσότητα νερού που έπεσε ήταν μεγάλη, ωστόσο με μηδέν υποδομές θα είμαστε πάντα εκτεθειμένοι.

Πολλοί δρόμοι πλημμύρισαν, οχήματα ακινητοποιήθηκαν και οδηγοί χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής αλλά και απλών πολιτών που θέλησαν να συνδράμουν με όποιο τρόπο μπορούσαν.

Αρκετοί ήταν και οι επώνυμοι που ήρθαν αντιμέτωποι με τα ακραία καιρικά φαινόμενα, κάνοντας σχετικές αναρτήσεις στα social media.

Viral έγινε η κίνηση του τραγουδιστή Πάνου Καλίδη, ο οποίος αψηφώντας τους πλημμυρισμένους δρόμους, βγήκε μπροστά για να προσφέρει βοήθεια σε όσους είχαν εγκλωβιστεί.

Χρησιμοποίησε το τζιπ του για να διασχίσει τα νερά που είχαν καταπιεί τους δρόμους, διασφαλίζοντας την ασφαλή μετακίνηση όσων είχαν ακινητοποιηθεί.

Το zougla.gr συγκέντρωσε όλες τις αναρτήσεις των επωνύμων που πέρασαν μαζί με χιλιάδες άλλους πολίτες δύσκολα τη χθεσινή βραδιά.

Αγγελική Ηλιάδη

Ντορέττα Παπαδημητρίου

Κλέλια Ανδριολάτου

Γιώργος Μανίκας

Γιώργος Χρανιώτης

Νίκος Μίχαλος

Αλέξανδρος Κοψιάλης

