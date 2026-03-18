Με αφορμή τις δηλώσεις της Αγγελικής Ηλιάδη για τη σχέση της με τον αείμνηστο επιχειρηματία Μπάμπη Λαζαρίδη, ένας φίλος του μίλησε στο «Πρωινό» και ξέσπασε για όσα άκουσε.

Ο ίδιος τόνισε ότι η τραγουδίστρια δεν λέει την αλήθεια σχετικά με την κακοποίηση και ανέδειξε τη στενή σχέση που είχε ο επιχειρηματίας με εκείνον.

«Γνώριζα τον Μπάμπη από τα παιδικά μας χρόνια στην Καβάλα. Ήταν έντιμος και είχαμε καθημερινή επαφή. Γνώριζα ότι η τελευταία του σχέση ήταν με την κυρία Ηλιάδη και από όσα μου έλεγε, είχε επενδύσει πολλά χρήματα για να τη στηρίξει επαγγελματικά, υπήρχε ειλικρινής αγάπη», είπε ο ίδιος.

Ο φίλος του Μπάμπη πρόσθεσε ότι όσα ακούγονται περί κακοποίησης είναι ψευδή: «Όταν έβγαινε και έλεγε ότι ήταν ο άντρας της ζωής της, μπορούμε να καταλάβουμε τι συνέβαινε πραγματικά. Από όσα ξέρω και από την οικογένεια, όλα αυτά που είπε τώρα είναι ψέματα. Ο Μπάμπης έκανε τα πάντα για να την ανεβάσει, έδωσε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να είναι σε αυτό το σημείο που βρίσκεται σήμερα».

Σχολιάζοντας την αναφορά της Ηλιάδη σε κακοποίηση, τόνισε: «Αν υπήρχε πραγματικός φόβος ή απειλές, θα έπρεπε να το είχε πει τότε. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, δεν την τιμούν αυτά που λέει. Κακώς θυμήθηκε να πει αυτά τα πράγματα».

