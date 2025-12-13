Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Σάσα Σταμάτη προχώρησε η Βρισηίδα Ανδριώτου. Η γνωστή influencer και πρώην παίκτρια του Survivor άνοιξε τα χαρτιά της για την προσωπική της ζωή, αναφερόμενη στον χωρισμό της από τον Σπύρο Μαρτίκα, ενώ δεν δίστασε να τοποθετηθεί και για τη σχέση της με την Ιωάννα Τούνη, προκαλώντας αίσθηση με τις δηλώσεις της.

«Είµαι ελεύθερη, περνάω πάρα πολύ ωραία, τα έχω βρει πολύ µε τον εαυτό µου, οπότε η µοναξιά µου, όταν έχω χρόνο να κάτσω σπίτι, είναι φίλη µου. Έχω συμφιλιωθεί µε τη µοναξιά στο σπίτι», είπε αρχικά η Βρισηίδα Ανδριώτου.

Σε ερώτηση για τον Σπύρο Μαρτίκα, η Βρισηίδα Ανδριώτου απάντησε: «Το µόνο που µας ενώνει είναι το σκυλάκι µας, η Ντόρι, που του τη δίνω όταν έχω επαγγελµατικές υποχρεώσεις».

Τέλος, η Βρισηίδα Ανδριώτου ρωτήθηκε και για την Ιωάννα Τούνη, με την οποία υπήρξαν φίλες στο παρελθόν.

«Είµαστε µαζί µε την Ιωάννα. Χαίροµαι πολύ που το θέµα της έχει πάρει αυτήν την έκταση, γιατί επιτέλους κάποιοι εκεί έξω πρέπει να παραδειγµατιστούν, γιατί αυτό που έγινε στην Ιωάννα µπορεί να συµβεί σε καθεµία από εµάς».

Να θυμίσσουμε ότι η Ιωάννα Τούνη και η Βρισηίδα Ανδριώτου υπήρξαν στο παρελθόν πολύ καλές φίλες, όταν γνωρίστηκαν μέσα από το My Style Rocks και για ένα διάστημα έκαναν στενή παρέα, κάτι που φαινόταν και από τις κοινές τους εμφανίσεις στα social media.

Η φιλία τους όμως διακόπηκε όταν η Ιωάννα Τούνη ένιωσε προδοσία επειδή η Βρισηίδα Ανδριώτου είχε επαφή με άνδρα που συνδέθηκε με τη διαρροή του προσωπικού της βίντεο. Από τότε δεν έχουν καμία επικοινωνία, έχουν ανταλλάξει κατά καιρούς έμμεσες αιχμές στα social media και η σχέση τους θεωρείται οριστικά τελειωμένη.

govatiletto.gr – Βρισηίδα Ανδριώτου & Σπύρος Μαρτίκας: Μαζί στον ανακριτή στην Κόρινθο – «Έχω την συνείδησή μου καθαρή»