Η Kaley Cuoco ζει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της, καθώς ανακοίνωσε πως περιμένει το δεύτερο παιδί της με τον σύντροφό της, Tom Pelphrey.

Η αγαπημένη πρωταγωνίστρια της σειράς The Big Bang Theory μοιράστηκε τα χαρμόσυνα νέα μέσα από τα social media, αποκαλύπτοντας ότι η οικογένειά τους θα μεγαλώσει με ακόμη ένα κοριτσάκι.

Το ζευγάρι, που ήδη έχει αποκτήσει την κόρη του Matilda, δημοσίευσε τρυφερές οικογενειακές φωτογραφίες από το gender reveal, όπου η ροζ γέμιση της τούρτας αποκάλυψε το φύλο του μωρού.

Ο Tom Pelphrey συνόδευσε την ανάρτησή του με ένα συγκινητικό μήνυμα, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη και τον θαυμασμό του για την Kaley Cuoco σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Παράλληλα, μοιράστηκε και ένα τρισδιάστατο υπερηχογράφημα του μωρού, δίνοντας στους διαδικτυακούς φίλους τους μια πρώτη ματιά στο νέο μέλος της οικογένειας.

Η ηθοποιός, που έγινε ιδιαίτερα αγαπητή μέσα από τον ρόλο της ως Penny, έχει μιλήσει αρκετές φορές για το πόσο η μητρότητα άλλαξε τη ζωή της.

Τώρα, ετοιμάζεται να ζήσει ξανά αυτή τη μοναδική εμπειρία, με την οικογένειά της να μεγαλώνει και τη μικρή Matilda να αποκτά μια αδερφούλα.

«Η μικρή μας οικογένεια ολοκληρώνεται», ήταν το μήνυμα που συνόδευσε την ανακοίνωση, σκορπίζοντας χαρά στους θαυμαστές του ζευγαριού.

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