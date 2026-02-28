Σήμερα, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, η εκπομπή «Καλημέρα είπαμε» στην ΕΡΤ ξεκίνησε με μια ιδιαίτερη αναφορά στη μαύρη επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών, όπου πριν τρία χρόνια χάθηκαν 57 άνθρωποι.

Η Ζωή Κρονάκη καλωσόρισε τους τηλεθεατές τονίζοντας τη σοβαρότητα της ημέρας: «Είναι μια δύσκολη μέρα, τρία χρόνια από εκείνο το δραματικό βράδυ. Η ψυχαγωγία σήμερα έχει έναν διαφορετικό ρόλο και για εμάς τους ίδιους που βρισκόμαστε εδώ», είπε, υπενθυμίζοντας τον πόνο και τη σημασία της μνήμης.

Ο Τάσος Ιορδανίδης συμπλήρωσε: «Η ψυχολογία μας σήμερα είναι διαφορετική. Είμαστε αναγκασμένοι να υπηρετήσουμε το ρόλο μας και να προσπαθήσουμε να σας ψυχαγωγήσουμε, με τη σωστή έννοια της λέξης».

Με τα λόγια τους, οι παρουσιαστές έστειλαν ένα μήνυμα ευαισθησίας, τιμής και σεβασμού προς τις οικογένειες των θυμάτων, συνδυάζοντας τη μνήμη με την καθημερινή προσπάθεια να συνεχιστεί η ζωή.

Η σημερινή εκπομπή αποτέλεσε υπενθύμιση ότι, ακόμη και μέσα από τα μέσα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, η κοινωνία μπορεί να κρατά ζωντανή τη μνήμη και να στέλνει μήνυμα δικαιοσύνης και σεβασμού.

