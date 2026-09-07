Ο Άκης Παυλόπουλος και ο Βασίλης Χιώτης υποδέχθηκαν το τηλεοπτικό κοινό το πρωί της Δευτέρας, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας εποχής για το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1.

Λίγο πριν τις 06:00, οι δύο δημοσιογράφοι ανέλαβαν το τιμόνι της ιστορικής ενημερωτικής εκπομπής. Αμέσως μετά την προβολή του σήματος αρχής, αντάλλαξαν ευχές για τη νέα σεζόν και προχώρησαν στα πρώτα τους σχόλια.

«Καλημέρα Ελλάδα, καλώς σας βρίσκουμε στον ΑΝΤ1, στην πιο ιστορική εκπομπή της πρωινής ενημέρωσης. Στην εκπομπή που έχτισε, υπέγραψε και άφησε ως μεγάλη παρακαταθήκη ο Γιώργος Παπαδάκης» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Άκης Παυλόπουλος.

«Να ξέρετε ότι την ευθύνη τη νιώθουμε βαριά. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να σας ακούμε, για να σας προσέχουμε, για να σας υπηρετούμε» συμπλήρωσε, με τη σειρά του, ο Βασίλης Χιώτης.

«Την κριτική σας την επιδιώκουμε και την αναζητούμε. Θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι με την πάροδο του χρόνου. Αλλά την κριτική με βάση αυτά που κάνουμε. Γιατί ακούσαμε και κριτική πριν ακόμα ξεκινήσουμε. Περιμένετε, ρε παιδιά, να μας δείτε και μετά κρίνετε μας όσο αυστηρά θέλετε» υπογράμμισε, επιπλέον, ο έμπειρος δημοσιογράφος και πλέον συμπαρουσιαστής του “Καλημέρα Ελλάδα” στον ΑΝΤ1.

govastiletto.gr – Βούρκωσε ο Άκης Παυλόπουλος – Χρυσό μετάλλιο για τον 11χρονο γιο του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου