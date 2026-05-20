Η Καλλιόπη Ταχτσόγλου και ο Γιώργος Χριστοδούλου βρέθηκαν καλεσμένοι στο «Buongiorno», το πρωί της Τετάρτης 20 Μαΐου και μίλησαν για την πορεία τους στην υποκριτική, τις επιλογές τους, αλλά και τη σχέση τους με την τηλεόραση.

Ο Γιώργος Χριστοδούλου σχολίασε αρχικά τη συνεργάτιδά του με χιούμορ και ειλικρίνεια, λέγοντας πως «η Καλλιόπη Ταχτσόγλου είναι καλό παιδί, αλλά όταν της γυρίσει το μάτι, της γυρίζει για τα καλά», δίνοντας τον τόνο μιας συζήτησης που κινήθηκε σε προσωπικές και πιο χαλαρές εξομολογήσεις.

Από την πλευρά της, η Καλλιόπη Ταχτσόγλου ξεκαθάρισε πως βασικά κριτήρια για να συμμετέχει σε μια δουλειά είναι το έργο και οι συνεργάτες, τονίζοντας πως δεν φοβάται να εκφράζει ανοιχτά τη γνώμη της όταν χρειάζεται. «Δεν χαρίζομαι κιόλας, ό,τι είναι να το πω, θα το πω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για την τηλεόραση, παραδέχτηκε πως δεν είναι κάτι που την έχει κερδίσει ιδιαίτερα. «Δεν αγαπώ την τηλεόραση. Έπαιξα σε σειρές, αλλά κυρίως έκανα guest. Εγώ έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω», σημείωσε, εξηγώντας τη στάση της απέναντι στο μέσο.

Σε πιο προσωπικό τόνο, αποκάλυψε πως έχει δει τη θρυλική σειρά «Δύο Ξένοι», αλλά όχι όλα τα επεισόδια, καθώς εκείνη την περίοδο ήταν απορροφημένη με το θέατρο. «Τηλεόραση δεν έχω στο σπίτι. Θα ξαναέκανα τον ρόλο της Μαρούσκας, αλλά μετά από αυτόν μου ζητούσαν να κάνω τα ίδια», είπε.

Κλείνοντας, υπογράμμισε πως για την ίδια η σημαντικότερη αξία είναι η ίδια η ζωή και οι ανθρώπινες σχέσεις, βάζοντας σε δεύτερη μοίρα τη δημοσιότητα και την τηλεοπτική προβολή.

