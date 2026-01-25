Η Καλλιρρόη Μυριαγκού έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και μίλησε με υπερηφάνεια για τον αδερφό της, Αντώνη Μυριαγκό, που υποδύεται τον «Καποδίστρια» στην ομώνυμη ταινία.

«Ναι, νιώθω περήφανη, συγκινούμαι», είπε αρχικά η ηθοποιός.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο πόσο βαθιά έχει μπει ο Αντώνης Μυριαγκός στο ρόλο του: «Νομίζω ότι έχει πάει βαθιά και του ταιριάζει γάντι. Και ο ίδιος έχει κάνει αυτή τη μετατόπιση μέσα του και έχει βρει, έτσι, μια σύνδεση, με όλο αυτό και νομίζω ότι φαίνεται όλο το φως – βγάζει ένα φως, που έχει να κάνει και με την ίδια την προσωπικότητα του Καποδίστρια».

Στην ερώτηση εάν η ίδια έπαιξε κάποιο ρόλο στην απόφαση του αδερφού της να ασχοληθεί με την υποκριτική, η ίδια απάντησε: «Ε, ναι, μπορεί να τον επηρέασα με έναν τρόπο, αλλά νομίζω ότι υπήρχε μια φλέβα στην οικογένεια καλλιτεχνική. Ο ίδιος ήταν ζωγράφος πριν γίνει ηθοποιός. Τα είχαμε χωρίσει κάπως τα πράγματα, ότι εγώ είμαι ηθοποιός, εκείνος ζωγράφος και έχουμε και μια αδερφή που έκανε φωτογραφία».

govastiletto.gr – Καλλιρρόη Μυριαγκού: «Το Κωνσταντίνου και Ελένης το πλήρωσα επαγγελματικά» – Η συνέντευξη στον Αρναούτογλου