Η Καλλιστώ Βαρδή βρίσκεται σε μια όμορφη περίοδο της ζωής της, αφού σε λίγους μήνες θα γίνει μαμά για πρώτη φορά.

Η κόρη του αείμνηστου Αντώνη Βαρδή και αδελφή του Γιάννη Βαρδή θέλησε να μοιραστεί με τα αγαπημένα της πρόσωπα μια ξεχωριστή στιγμή, αποκαλύπτοντας το φύλο του μωρού της.

Σε βίντεο που ανέβασε στα social media ο Πέτρος Τσαπαρδώνης, φαίνεται η Καλλιστώ Βαρδή μαζί με φίλους και συγγενείς να περιμένουν με αγωνία την αποκάλυψη.

Στη συνέχεια, άνοιξε ένα μεγάλο μαύρο μπαλόνι που έγραφε «Boy or Girl?». Από μέσα βγήκαν ροζ κομφετί, αποκαλύπτοντας ότι το μωρό που περιμένει είναι κοριτσάκι.

Δείτε παρακάτω τα στιγμιότυπα από το gender reveal:

govastiletto.gr – Καλλιστώ Βαρδή: Η συγκινητική ανάρτηση για τα 11 χρόνια από τον θάνατο του πατέρα της, Αντώνη Βαρδή