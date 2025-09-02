Σαν σήμερα πριν 11 χρόνια και συγκεκριμένα στις 2 Σεπτεμβρίου του 2014 έφυγε από τη ζωή ο Αντώνης Βαρδής σε ηλικία 66 ετών στο Νοσοκομείο Υγεία ύστερα από γενναία μάχη με σοβαρή ασθένεια.
