Η οικογένεια, οι φίλοι και ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρέτησαν την Παρασκευή 17 Ιουλίου τη σπουδαία ηθοποιό Μάρω Κοντού, στη Μητρόπολη Αθηνών, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης.

Μετά την εξόδιο ακολουθία, η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπως ήταν η επιθυμία της οικογένειάς της.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στον ιερό ναό ξεχωρίζουν οι συντελεστές της επιτυχημένης σειράς «Η Γη της Ελιάς», της τελευταίας τηλεοπτικής δουλειάς της σπουδαίας ηθοποιού. Το καστ της σειράς είναι εμφανώς συντετριμμένο, καθώς όλοι έσπευσαν να πουν το τελευταίο αντίο στη γυναίκα με την οποία συνεργάστηκαν και αγάπησαν.

Η Άντζελα Γκερέκου αποχαιρέτησε τη σπουδαία ηθοποιό με έναν βαθιά προσωπικό και γεμάτο αγάπη επικήδειο λόγο.

Οι δύο γυναίκες συνεργάστηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια στη σειρά «Η Γη της Ελιάς», όμως, όπως αποκάλυψε η Άντζελα Γκερέκου, η σχέση τους ξεπέρασε πολύ γρήγορα τα όρια μιας επαγγελματικής συνεργασίας και μετατράπηκε σε μια αληθινή φιλία.

«Σε γνώριζα και σε θαύμαζα από πάντα. Όμως αυτά τα τελευταία πέντε χρόνια, μπροστά στις κάμερες, έμαθα τόσα πολλά από τη συνεργασία μας και από τη σπουδαία ηθοποιό που ήσουν. Και πίσω από τις κάμερες, έμαθα ακόμη περισσότερα, όταν μοιραστήκαμε τόσες στιγμές και δεθήκαμε πραγματικά», είπε εμφανώς συγκινημένη.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στις δύσκολες αλλά και στις χαρούμενες στιγμές που έζησαν μαζί, τονίζοντας πως η Μάρω Κοντού ήταν πάντα ένας άνθρωπος που στήριζε τους γύρω της με γενναιοδωρία και αγάπη.

«Με στήριξες, όπως στήριξες όλους μας, στις δύσκολες στιγμές. Μαζί κλάψαμε, μαζί γελάσαμε, μαζί ζήσαμε όμορφες στιγμές με τους αγαπημένους και την παρέα μας. Ακόμα και σήμερα συνεχίζω να σε συζητώ, να σε αγαπώ και να θυμάμαι όλα εκείνα τα αστεία και γλυκά περιστατικά που ζήσαμε μαζί», ανέφερε.

Με ιδιαίτερη συγκίνηση, η Άντζελα Γκερέκου μίλησε για τα μαθήματα ζωής που πήρε από τη Μάρω Κοντού.

«Μου έμαθες ότι ένας σπουδαίος ηθοποιός μπορεί να είναι πάνω απ’ όλα ένας σπουδαίος άνθρωπος. Ήσουν μια σπουδαία γυναίκα που μου έδωσε, και μας έδωσε, μαθήματα ζωής», είπε, περιγράφοντας τη μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου.

Ξεχωριστή θέση στον επικήδειο είχαν και οι συμβουλές που, όπως αποκάλυψε, της έδινε η Μάρω Κοντού για τη ζωή και τον χρόνο.

«Μου έλεγες να μη γυρίζω το βλέμμα πίσω. Μου έλεγες πως όλοι είμαστε περαστικοί και πως δεν πρέπει να φοβόμαστε το τέλος, αρκεί να αγαπάμε τη ζωή κάθε μέρα και να ζούμε το σήμερα».

Κλείνοντας, η Άντζελα Γκερέκου χαρακτήρισε τη Μάρω Κοντού ένα πρότυπο γυναίκας, δύναμης και καλοσύνης, υποσχόμενη πως θα τη συνοδεύει για πάντα μέσα της.

«Μου δίδαξες πολλά. Για μένα ήσουν ένα γενναίο θηλυκό, πρότυπο γυναίκας, καλοσύνης, γενναιοδωρίας, φιλίας και χιούμορ. Θα σε συμβουλεύομαι πάντα, θα σε έχω για πάντα στην ψυχή μου και θα σε αγαπώ πάντα. Καλό σου ταξίδι, μαμά Μαρία. Καλό σου ταξίδι, μαμά», είπε, χρησιμοποιώντας την προσφώνηση με την οποία την αποκαλούσε, καθώς στη σειρά «Η Γη της Ελιάς» η Μάρω Κοντού υποδυόταν τη μητέρα του χαρακτήρα της.

Τα λόγια της προκάλεσαν έντονη συγκίνηση στους παρευρισκόμενους, αποτελώντας έναν τρυφερό αποχαιρετισμό σε μια σπουδαία ηθοποιό, αλλά και σε έναν άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στις ζωές όσων είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν.

govastiletto.gr -Άντζελα Γκερέκου: Το δημόσιο μήνυμα για το τέλος της επιτυχημένης σειράς «Η Γη της Ελιάς»