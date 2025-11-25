Ο Πάνος Κιάμος περνάει μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του, καθώς έφυγε η μητέρα του.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο ίδιος το βράδυ της Δευτέρας (24/11) μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, κάνοντας μια κοινοποίηση με μαύρο φόντο και σημειώνοντας: «Καλό ταξίδι Μανούλα μου…».

Στην ίδια ανάρτηση, ο Πάνος Κιάμος θέλησε να αποχαιρετήσει την πολυαγαπημένη του μητέρα, με μερικούς στίχους του Οδυσσέα Ελύτη, σημειώνοντας:

«Αυτές τις στιγμές τα συναισθήματα δεν χωράνε σε λέξεις…”Κι ένα τέταρτο μητέρας αρκεί για δέκα ζωές,
και πάλι κάτι θα περισσέψει που να το ανακράξεις
σε στιγμή μεγάλου κινδύνου.”

-Οδυσσέας Ελύτης.»

Οι συνάδελφοί του και το κοινό εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους και τη συμπαράστασή τους στον Πάνο Κιάμο και την οικογένειά του για το βαρύ πένθος.

