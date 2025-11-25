Δύσκολες στιγμές περνάει ο Αντύπας, καθώς από τη ζωή έφυγε ο επί πολλά χρόνια φίλος του, Κώστας Μαυρής.

Ο Αντύπας, σε ανάρτησή του στο Instagram, εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια του στενού του φίλου και συνεργάτη, με τον οποίο συνδεόταν με φιλία και επαγγελματική σχέση 17 ετών.

«Έφυγες Κωστάκη μου, για μακρύ ταξίδι.. Κουράστηκες, το ξέρω… σε καταλαβαίνω…Φίλε μου! 17 ολόκληρα χρόνια μαζί…Εκεί πάντα , έτοιμος, μάχιμος, ακόμα και στα μεγάλα ταξίδια με το αεροπλάνο… που τόσο φοβόσουν, όπως και εγώ. Ποτέ δεν μου αρνήθηκες..! Αφήνεις Αποτύπωμα Κωστάκη μου!! Σ’ αγαπώ, θα μου λείπεις πάντοτε, Αδελφέ μου…!! Πάντοτε θα με ακολουθεί ο Μοναδικός Ήχος σου!!! Καλό Παράδεισο», έγραψε στην ανάρτηση του ο Αντύπας.

