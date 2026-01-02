Η Καλομοίρα ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωινό» και έκανε ποδαρικό. Μοιράστηκε με τον Γιώργο Λιάγκα και τους συνεργάτες του στιγμές από την οικογενειακή της καθημερινότητα. Η τραγουδίστρια μίλησε για το πώς πέρασαν αυτές τις ημέρες μαζί με τα παιδιά της και το σύζυγό της, Γιώργο Μπούσαλη, δίνοντας έμφαση στην αξία της οικογένειας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη σχέση της, αποκαλύπτοντας τα «μυστικά» που τη βοηθούν να παραμένει ζωντανή στο χρόνο.

Η ίδια δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν πρέπει να έχουμε στη φαντασία μας ότι όλα θα είναι τέλεια στη σχέση και ότι κάθε μέρα θα είναι γεμάτη αγκαλιές. Θα με πληγώσει και θα σε πληγώσει. Συγχωρείς, ξεχνάς και προχωράς μπροστά. Κανένας δεν είναι τέλειος».

