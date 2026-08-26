Καλομοίρα – Γιώργος Μπούσαλης: Έγιναν κουμπάροι σε γάμο αγαπημένων φίλων τους

Ο Γιώργος Μπούσαλης μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες από τη σημαντική ημέρα, στις οποίες ποζάρει μαζί με την Καλομοίρα, έχοντας στο πλευρό τους το ζευγάρι που ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου.

Μέσα από την ανάρτησή του έγινε γνωστό ότι οι δυο τους ήταν οι κουμπάροι του Δημήτρη και της Στέφανι, με τον Γιώργο Μπούσαλη να στέλνει τις πιο θερμές ευχές στους νεόνυμφους.

«Είμαστε τόσο χαρούμενοι που είμαστε ο κουμπάρος και η κουμπάρα σας. Συγχαρητήρια Δημήτρη και Στέφανι! Αγάπη, υγεία και ευτυχία», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του.

Στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε, η Καλομοίρα και ο Γιώργος Μπούσαλης εμφανίζονται ιδιαίτερα χαμογελαστοί και κομψοί, ενώ ξεχωρίζουν οι στιγμές από τη γαμήλια τελετή.

Η κουμπαριά έρχεται να προστεθεί στις πολλές προσωπικές σχέσεις που έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια το ζευγάρι, το οποίο έχει μια όμορφη οικογένεια με τρία παιδιά και ζούνε μόνιμα στις ΗΠΑ. Η Καλομοίρα και ο Γιώργος παντρεύτηκαν το 2010 στο Long Island της Νέας Υόρκης και συνεχίζουν να μοιράζονται στιγμές της οικογενειακής τους ζωής με τους διαδικτυακούς τους φίλους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη George Boosalis (@georgeboosalis)

govastiletto.gr – Καλομοίρα: Οικογενειακές διακοπές στην Κεφαλονιά με τον Γιώργο Μπούσαλη