Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Καλομοίρα και ο Γιώργος Μπούσαλης ταξίδεψαν στην Ιταλία, με αφορμή την επέτειο του γάμου τους. Το ζευγάρι συμπλήρωσε 15 χρόνια έγγαμου βίου και το γιόρτασε με ένα ιδιαίτερο ταξίδι.

Το ζευγάρι μοιράστηκε, μέσα από τα social media, φωτογραφίες από τη βραδινή βόλτα του στους δρόμους της Ρώμης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kalomira (@itskalomira)

Η Καλομοίρα βρέθηκε, πρόσφατα, καλεσμένη στο «Στούντιο 4», όπου μίλησε για την πρώτη γνωριμία της με το σύζυγό της και την απόφασή της να εγκαταλείψει την Ελλάδα.

Η Καλομοίρα είπε: «Είχα πολύ πίεση και έπρεπε να πάρω ένα off. Εγώ είμαι όλη ή τίποτα και δεν είναι και καλό.

Ο Γιώργος με υποστηρίζει πολύ, αν ζούσε εδώ και η βάση μου ήταν στην Ελλάδα, δεν θα έφευγα. Η βάση μου είναι στην Αμερική λόγω των γονιών μου. Και τα παιδιά μου το λέγανε αλλά δεν ήθελα να τα ξεσηκώσω και να μην έχουν γιαγιάδες, παππούδες γιατί η βάση είναι εκεί».

Για την πρώτη γνωριμία με το σύζυγό της: «Όταν ήμουν μικρό κορίτσι είδα τον Γιώργο και κάτι μου είπε: Αυτός είναι ο άνδρας μου, τελείωσε».

govastileto.gr – Καλομοίρα – Γιώργος Μπούσαλης: Άλλαξαν χρόνο στην Ισλανδία με τα τρία παιδιά τους!