Στα παιδικά της χρόνια και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε τότε αναφέρθηκε η Καλομοίρα, εξηγώντας πως η ψυχοθεραπεία τη βοήθησε να κατανοήσει καλύτερα όσα βίωσε μέσα στην οικογένειά της.

Η τραγουδίστρια μίλησε σε συνέντευξή της, περιοδικό ΟΚ!, μαζί με τον σύζυγό της, Γιώργο Μπούσαλη, για τον τρόπο με τον οποίο η ψυχοθεραπεία την έχει βοηθήσει να επεξεργαστεί γεγονότα από το παρελθόν της.

Όπως εξήγησε, μέσα από τις συνεδρίες κατάφερε να βρει έναν άνθρωπο που αισθάνεται ότι κατανοεί πραγματικά, όσα θέλει να εκφράσει.

«Η ψυχοθεραπεία με βοήθησε να κατανοήσω τα παιδικά μου χρόνια. Όταν ξεκινήσαμε τις συνεδρίες με την ψυχολόγο μου, της είπα ότι ο γάμος μου είναι ό,τι πιο σημαντικό για μένα. Με βοήθησε να νιώθω ότι έχω κάποιον ο οποίος καταλαβαίνει ακριβώς τη γλώσσα που μιλάω, και αυτό για μένα είναι ελευθερία», ανέφερε.

Οι δυσκολίες των γονιών της

Η Καλομοίρα εξήγησε πως μεγαλώνοντας κατάφερε να δει διαφορετικά τη στάση των γονιών της και να κατανοήσει ότι εκείνη την περίοδο αντιμετώπιζαν τα δικά τους προβλήματα.

Όπως αποκάλυψε, ο πατέρας της είχε επικεντρώσει μεγάλο μέρος της προσοχής του στη μητέρα της, ενώ και οι δύο εργάζονταν πολύ. Ως αποτέλεσμα, δεν μπορούσαν να βρίσκονται δίπλα της στον βαθμό που θα ήθελε.

«Δεν μπορώ να το εξηγήσω ακριβώς και δεν θέλω να εκθέσω κανέναν. Και οι γονείς μου νομίζω πως δεν θα ήθελαν να πω περισσότερα», σημείωσε αρχικά.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο δύσκολο κλίμα που υπήρχε ορισμένες φορές στο σπίτι, και στον τρόπο με τον οποίο η ψυχοθεραπεία τη βοήθησε να αντιληφθεί τι συνέβαινε πίσω από αυτό.

«Ο μπαμπάς μου είχε στραμμένη την προσοχή του πολύ στη μαμά μου. Επίσης, δούλευαν πολύ. Με βοήθησε να καταλάβω τις δυσκολίες που είχαν οι γονείς μου. Δεν μπορούσαν να είναι εκεί για μένα όπως εγώ ήθελα, γιατί είχαν άλλα θέματα», εξομολογήθηκε.

Η ίδια τόνισε, τέλος, τον σημαντικό ρόλο που είχε στη ζωή της η μεγαλύτερη αδερφή της, Γεωργία, η οποία, όπως είπε, στάθηκε δίπλα της και ανέλαβε σε μεγάλο βαθμό την ανατροφή της.

«Η αδελφή μου η Γεωργία κυρίως με μεγάλωσε. Ήταν δίπλα μου σε όλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Govastiletto.gr – Μαριέττα Χρουσαλά & Καλομοίρα: Κοινές διακοπές στη Μύκονο