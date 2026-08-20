Ξεχωριστές στιγμές στην Κεφαλονιά πέρασε το φετινό καλοκαίρι η Καλομοίρα, έχοντας μαζί της τον σύζυγό της, Γιώργο Μπούσαλη, και τα τρία παιδιά τους.

Η τραγουδίστρια εκμεταλλεύτηκε τις ημέρες των διακοπών για να χαλαρώσει και να απολαύσει χρόνο με την οικογένειά της, πραγματοποιώντας βόλτες και μικρές εξορμήσεις στα όμορφα σημεία του νησιού.

Μέσα από το άλμπουμ που δημοσίευσε στα social media, η Καλομοίρα έδωσε στους διαδικτυακούς της φίλους μια γεύση από την οικογενειακή τους απόδραση.

Το πρωί της Πέμπτης 20 Αυγούστου, η τραγουδίστρια μοιράστηκε στο Instagram ένα νέο φωτογραφικό άλμπουμ από το καλοκαίρι της. Σε αρκετές από τις εικόνες ποζάρει μαζί με τα παιδιά της, αποτυπώνοντας στιγμές ξεγνοιασιάς και χαλάρωσης, ενώ στο υλικό περιλαμβάνονται και βραδινές βόλτες με φίλους.

Η οικογενειακή απόδραση στην Κεφαλονιά φαίνεται πως αποτέλεσε μια ευκαιρία για την Καλομοίρα να ξεκουραστεί και να γεμίσει ενέργεια, πριν επιστρέψει στην καθημερινότητά της στην Αμερική.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kalomira (@itskalomira)

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