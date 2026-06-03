Η Καλομοίρα παραχώρησε μία από τις πιο προσωπικές και ειλικρινείς συνεντεύξεις της στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο, μιλώντας ανοιχτά για τη ζωή που έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, την οικογένειά της, τη μητρότητα, την καριέρα της και την εικόνα που έχει διαμορφωθεί γύρω από το όνομά της από την εποχή που έγινε γνωστή στο ελληνικό κοινό.

Η τραγουδίστρια περιέγραψε την καθημερινότητά της στην Αμερική, εξηγώντας πώς καταφέρνει να ισορροπεί ανάμεσα στους ρόλους της μητέρας, της συζύγου και της καλλιτέχνιδας.

Με ιδιαίτερη αγάπη μίλησε για τον σύζυγό της, Γιώργο Μπούσαλη, αναφερόμενη στη σχέση που έχουν χτίσει όλα αυτά τα χρόνια και υπογραμμίζοντας πως η εμπιστοσύνη, η επικοινωνία και ο αλληλοσεβασμός αποτελούν τα βασικά θεμέλια του γάμου τους.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης δεν δίστασε να αναφερθεί και σε πιο δύσκολα ζητήματα, όπως οι κρίσεις που έχουν αντιμετωπίσει ως ζευγάρι, αλλά και το πώς πιστεύει ότι θα διαχειριζόταν μια ενδεχόμενη απιστία.

«Περάσαμε μία δύσκολη περίοδο όταν με είχε νευριάσει πάρα πολύ με κάτι. Είχα κλείσει μία δουλειά και ήμουν πολύ ενθουσιασμένη, γιατί δεν είχα δουλέψει για πολύ καιρό. Κάναμε meeting όλη η οικογένεια και συμφωνήσαμε να το κάνω. Όταν έφυγα, μετά από τρεις μέρες έγινε της μουρλής. Δεν μπορούσα να φύγω από τη δουλειά όμως, γιατί την είχα κλείσει. Μετά ηρέμησαν τα πράγματα, τα βρήκαμε και αυτό μας έδεσε περισσότερο. Αν μάθαινα ότι ο Γιώργος με απάτησε θα πονούσα πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι θα έκανα. Μπορεί και να τον συγχωρούσα», αποκάλυψε η ίδια.

Η Καλομοίρα δεν έχει κρύψει ποτέ την αγάπη και την εκτίμηση που τρέφει για τον σύζυγό της. Κατά καιρούς έχει μιλήσει ανοιχτά για τη σχέση τους, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες από τη γνωριμία τους, αλλά και τους λόγους που τον θεωρεί το μεγαλύτερο στήριγμά της. Σε παλαιότερη συνέντευξή της στην εκπομπή «Στούντιο 4», η τραγουδίστρια είχε αναφερθεί στην περίοδο που ακολούθησε τη συμμετοχή της στη Eurovision, εξηγώντας πως βίωσε έντονη πίεση και πως εκείνη την εποχή ο Γιώργος αποτελούσε σημείο αναφοράς στη ζωή της. Όπως είχε πει, η οικογένεια και η υγεία ήταν πάντοτε η απόλυτη προτεραιότητά της, ενώ τόνισε ότι η βάση της βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ζει η οικογένειά της και μεγαλώνουν τα παιδιά τους. Η ίδια είχε αποκαλύψει επίσης ότι γνωρίζει τον Γιώργο από πολύ μικρή ηλικία και πως από τότε ένιωθε ότι θα ήταν ο άνθρωπος με τον οποίο θα περνούσε τη ζωή της. «Όταν ήμουν μικρή είχα πει ότι αυτός θα είναι ο άντρας μου. Ήταν το ένστικτο», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας μια σχέση που ξεκίνησε από τα νεανικά τους χρόνια και εξελίχθηκε σε έναν γάμο που μετρά πλέον πολλά χρόνια κοινής πορείας. Σε παλαιότερη συνέντευξή της στην εκπομπή «Τετ Α Τετ» του Τάσο Τρύφωνος, η Καλομοίρα μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια για τον γάμο και την οικογένειά της, κάνοντας μια προσωπική εξομολόγηση σχετικά με το ενδεχόμενο της απιστίας. Η τραγουδίστρια παραδέχτηκε ότι, αν ο σύζυγός της, Γιώργος Μπούσαλης, την απατούσε μία φορά, πιθανότατα θα τον συγχωρούσε, κυρίως εξαιτίας της οικογένειας που έχουν δημιουργήσει και των τριών παιδιών τους. Ωστόσο ξεκαθάρισε πως αν επρόκειτο για μια επαναλαμβανόμενη κατάσταση, τότε θα επέλεγε τον χωρισμό. Μάλιστα, εξήγησε ότι ακόμη και σε μια τέτοια περίπτωση θα προσπαθούσε να προστατεύσει τα παιδιά τους και να διαχειριστεί την κατάσταση με τρόπο που θα τα επηρέαζε όσο το δυνατόν λιγότερο. Παράλληλα, ανέφερε πως θεωρεί ότι ο σύζυγός της δεν θα αντιδρούσε με τον ίδιο τρόπο αν οι ρόλοι ήταν αντίστροφοι, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι εκείνος δεν θα δεχόταν εύκολα μια αντίστοιχη προδοσία.

Φυσικά, ο σύζυγός της, Γιώργος Μπούσαλης, δεν χάνει ευκαιρία να εκφράζει δημόσια την αγάπη και τον θαυμασμό του για εκείνη. Με αφορμή τα γενέθλια της Καλομοίρα, δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύοντάς τη με ένα ιδιαίτερα τρυφερό μήνυμα. Σε αυτό, την αποκάλεσε «καλύτερή του φίλη» και την ευχαρίστησε για όλες τις όμορφες στιγμές και αναμνήσεις που έχουν μοιραστεί όλα αυτά τα χρόνια της κοινής τους πορείας. Παράλληλα, αναφέρθηκε με αγάπη στον ρόλο της μέσα στην οικογένεια, γράφοντας πως είναι «η καλύτερη σύζυγος, μητέρα και ροκ σταρ για την οικογένειά μας», εκφράζοντας τόσο τα δικά του συναισθήματα όσο και εκείνα των παιδιών τους. Ολοκληρώνοντας την αφιέρωσή του, ευχήθηκε να συνεχίσουν να δημιουργούν όμορφες στιγμές μαζί, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Στην υγειά μας για πολλά ακόμα».

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