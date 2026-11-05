Μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, η Καλομοίρα αφιέρωσε χρόνο στην οικογένειά της, απολαμβάνοντας μια όμορφη εξόρμηση στη φύση μαζί με τον σύζυγό της, Γιώργο Μπούσαλη, και τα τρία παιδιά τους.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο από την πεζοπορία τους, δίνοντας μια μικρή γεύση από τις στιγμές που πέρασαν όλοι μαζί.

Οι εικόνες από την οικογενειακή εξόρμηση

Στις φωτογραφίες, η Καλομοίρα ποζάρει σε ένα εντυπωσιακό φυσικό τοπίο, με βουνά και πυκνή βλάστηση να δημιουργούν ένα ξεχωριστό σκηνικό.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα βρίσκεται μαζί με τον Γιώργο Μπούσαλη και τα παιδιά τους, απολαμβάνοντας την κοινή τους δραστηριότητα.

Η οικογένεια ακολούθησε μια διαδρομή μέσα στη φύση, ενώ σε ένα από τα βίντεο που δημοσίευσε η τραγουδίστρια φαίνεται ένα μεγάλο τούνελ από το οποίο πέρασαν κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας.

«Απολαμβάνουμε πάντα τις πεζοπορίες με την οικογένεια», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, δείχνοντας πως οι δραστηριότητες στη φύση αποτελούν έναν από τους αγαπημένους τρόπους για να περνούν δημιουργικό χρόνο όλοι μαζί.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kalomira (@itskalomira)

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