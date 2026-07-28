Στη Μύκονο βρίσκεται η Καλομοίρα για τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Ο φωτογραφικός μας φακός εντόπισε στα σοκάκια του νησιού τη γνωστή τραγουδίστρια με τον σύζυγό της, Γιώργο Μπούσαλη & την κουμπάρα τους, Μαριέττα Χρουσαλά.

Η Μαριέττα Χρουσαλά έχει βαφτίσε την κόρη της Καλομοίρας, Αναστασία-Καλλιόπη, ενώ οι δυο γυναίκες έχουν κάνει αρκετές φορές διακοπές σε Ελλάδα και ΗΠΑ με τα παιδιά τους, καθώς οι σχέσεις τους είναι άψογες.

Για τη βραδινή εμφάνιση στο νησί των Ανέμων η αγαπημένη τραγουδίστρια επέλεξε ένα ροζ jumpsuit με λευκά sneakers, ενώ η Μαριέττα Χρουσαλά φόρεσε ένα jean φόρεμα με μαύρα σανδάλια συνδυάζοντας άνεση και στυλ.

Η Καλομοίρα πόζαρε στον φακό μαζί με τον σύντροφό της, δείχνοντας να απολαμβάνει τη βραδιά παρέα με τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Πηγή: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ