Η Καλομοίρα γιόρτασε τα 41α γενέθλιά της και δέχτηκε δεκάδες ευχές για την ξεχωριστή ημέρα.

Ανάμεσα σε αυτές ξεχώρισε η δημόσια ανάρτηση του συζύγου της, Γιώργου Μπούσαλη, ο οποίος δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία στα social media και έγραψε με τρυφερότητα: «Χρόνια πολλά στην όμορφη γυναίκα μου και καλύτερή μου φίλη. Σ’ αγαπώ».

Το ζευγάρι ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου το 2010 και τον περασμένο Οκτώβριο γιόρτασε την επέτειό του με ένα ρομαντικό ταξίδι στη Ρώμη, απολαμβάνοντας στιγμές μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και την καθημερινότητα.

