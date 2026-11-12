Η Καλομοίρα μίλησε για την καθημερινότητά της στις ΗΠΑ, τον σύζυγό της, Γιώργο Μπούσαλη, αλλά και τα τρία παιδιά τους, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Γιώργο Λιάγκα.

Η τραγουδίστρια βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής «Το Πρωινό» και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στους δίδυμους γιους της, οι οποίοι βρίσκονται πλέον στην εφηβεία, αλλά και στις προσδοκίες της για το μέλλον τους.

H επιθυμία της για τις μελλοντικές τους συντρόφους

«Τα αγόρια μου με έχουν ξεπεράσει στο ύψος, είναι 13 χρονών, η μπουμπού είναι 10 χρονών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η Καλομοίρα μίλησε με χιούμορ για το τι θα ήθελε να συμβεί όταν οι γιοι της αποφασίσουν να δημιουργήσουν τις δικές τους οικογένειες, εκφράζοντας την προτίμησή της να επιλέξουν Ελληνίδες συντρόφους.

«Με ενδιαφέρει τι κορίτσια θα μου φέρουν στο σπίτι οι γιοι μου. Θέλω οι γιοι μου να μου φέρουν καλές Ελληνίδες όταν παντρευτούν. Θα βρουν, έχουμε εκκλησίες εκεί στην Αμερική, τους χώνω», είπε.

Η τραγουδίστρια, ωστόσο, έσπευσε να διευκρινίσει πως δεν θα είχε κανένα πρόβλημα εάν οι γιοι της ερωτευτούν κοπέλες από άλλες χώρες.

Όπως εξήγησε, η σκέψη της έχει να κάνει περισσότερο με τις πιθανές δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν σε έναν γάμο, όταν υπάρχουν διαφορετικές θρησκευτικές παραδόσεις.

«Να είναι καλά όλα τα κορίτσια του κόσμου, απλά, για να μην παρεξηγούμαστε… Η παντρειά είναι μία δύσκολη κατάσταση και δεν θέλεις από την αρχή να έχεις κι άλλα πράγματα, τι θρησκεία έχουμε, ξέρεις, θες λίγο να τα ευκολύνεις τα πράγματα. Εννοείται εάν μου φέρουν κοπέλα που δεν είναι από την Ελλάδα, θα την αγαπήσω!», ξεκαθάρισε.

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