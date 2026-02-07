Η Καλομοίρα βρέθηκε, προ ολίγων ωρών, στο γήπεδο μαζί με την κουμπάρα της, Μαριέττα Χρουσαλά, με τις δυο τους να μοιράζονται στο προφίλ τους στο Instagram στιγμιότυπα από τον αγώνα μπάσκετ του Ολυμπιακού που παρακολούθησαν.

Ωστόσο, η Καλομοίρα μοιράστηκε ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται ένα εντυπωσιακό δώρο που έλαβε από τη Μαριέττα Χρουσαλά, τα personalized χαρακτηριστικά του οποίου το έκαναν μοναδικό.

Πιο αναλυτικά, η Καλομοίρα φαίνεται στο βίντεο να φορά ένα denim jacket με ζωγραφισμένη την πλάτη, στην οποία απεικονίζεται η ίδια, ενώ αναγράφεται το όνομά της. Η δημιουργία που της έκανε δώρο η Μαριέττα Χρουσαλά φιλοτεχνήθηκε από την Stergiana Jackets, μάλιστα με το πρώην μοντέλο και παρουσιάστρια να φορά ασορτί μπουφάν με το πρόσωπό της.

