Μια απολαυστική συνέντευξη, γεμάτη χιούμορ, προσωπικές εξομολογήσεις και αφοπλιστικές ατάκες, παραχώρησε ο Στηβ Τούμπας στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, βρισκόμενος καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show». Ο δημοφιλής επιχειρηματίας και viral creator, ο οποίος έχει ξεχωρίσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το αυθεντικό του στιλ, αναφέρθηκε στην πορεία του, την οικογένειά του, αλλά και στην ιδιαίτερη σχέση που τον συνδέει με την Ιωάννα Τούνη.

Όντας ένας από τους πιο κοντινούς ανθρώπους της γνωστής influencer, ο Στηβ Τούμπας μίλησε με πολύ θερμά λόγια για την προσωπικότητά της, αποκαλύπτοντας μια πτυχή του χαρακτήρα της που διαφέρει από τη δημόσια εικόνα της στα social media.

Παράλληλα, μοιράστηκε τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα, αποκαλύπτοντας τα σχέδιά του για διεθνή επέκταση των επιχειρήσεών του, με επόμενο σταθμό το Παρίσι.

«Το επόμενό μας βήμα είναι να ανοίξουμε μαγαζί στο Παρίσι. Γιατί είναι το όνειρο του αδερφού μου το Παρίσι. Τρελαίνεται για το Παρίσι, οπότε ψάχνουμε ένα σημείο κάπου έτσι ωραία κεντρικά. Εγώ θέλω προς την Όπερα. Μου αρέσει πολύ. Ή στο Μαρέ είναι η αγαπημένη μου περιοχή να ανοίξουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε στην Ιωάννα Τούνη, με τον ίδιο να μιλά για τον αυθορμητισμό της και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τη δημοσιότητα που συνοδεύει σχεδόν κάθε της κίνηση.

«Η Ιωάννα δεν με ρώτησε γιατί, ξέρεις, είναι τόσο συνειδητοποιημένη τι κάνει, οπότε καμιά φορά μπορεί να μας ρωτήσει μετά. Ό,τι και αν κάνει γίνεται το μήλο της έριδος», σχολίασε ο Steve Toumpas.

Ωστόσο, εκείνο που ξεχώρισε ήταν η ιδιαίτερα τρυφερή περιγραφή του για την προσωπικότητα της φίλης του. Ο ίδιος θέλησε να τονίσει πως πίσω από τη δυναμική και συχνά πολυσυζητημένη δημόσια εικόνα της Ιωάννας Τούνη βρίσκεται ένας άνθρωπος με έντονη συναισθηματικότητα και βαθιά αγάπη για τους δικούς του ανθρώπους.

«Έχω να πω, ως κολλητός της, ότι είναι το πιο σπάνιο δοτικό μωρό. Γιατί είναι μωρό, αφιλτράριστο. Δηλαδή είναι σαν τον Παρούλη της. Είναι τόσο αγνά τα αισθήματα που έχει για τους φίλους, για εμάς. Είναι τόσο δοτική που επειδή κάποιος μπορεί να την κρίνει από την εικόνα της ή από αυτά που ανεβάζει, δεν έχει καμία σχέση. Είναι ένα δοτικό μωρό», εξομολογήθηκε.

govastiletto.gr -Ιωάννα Τούνη & Στηβ Τούμπας: Το νέο επιχειρηματικό βήμα που ετοιμάζουν μαζί στην εστίαση