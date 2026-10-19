Την ενόχλησή της για το βίντεο που κοινοποίησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός από το Παρίσι εξέφρασε η Τίνα Μεσσαροπούλου στον αέρα του «Happy Day», το πρωί της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου.

Με φόντο τις τρέχουσες εξελίξεις στη Γαλλία, η δημοσιογράφος σχολίασε αρνητικά τη χρονική συγκυρία της ανάρτησης του τραγουδιστή μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ, στρέφοντας τα βέλη της τόσο στον ίδιο όσο και στο περιβάλλον του.

Να αναφέρουμε εδώ πως ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρέθηκε στο Παρίσι για τη live εμφάνισή του στο La Seine Musicale το βράδυ της Κυριακής 18 Οκτωβρίου. Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή, μοιράστηκε με τους ακολούθους του ένα στιγμιότυπο από τον φωτισμένο Πύργο του Άιφελ.

Όσα είπε η Τίνα Μεσσαροπούλου στο Happy Day

«Εγώ έτυχε και έπεσα το Σάββατο στο βίντεο αυτό του Κωνσταντίνου Αργυρού. Το βλέπω με την πρώτη ματιά. Λέω δεν μπορεί, είναι μια άλλη μέρα. Και ψάχνω από κάτω, λέω ο άνθρωπος το έχει ανεβάσει άλλη μέρα και τώρα μου βγαίνει στο timeline ας πούμε. Λέω μην τον αδικήσω. Εκ πρώτης όψεως. Κοιτάω από κάτω. Δύο ώρες πριν.

Δεν είναι δυνατόν. Και συντάσσομαι με τη Ναταλία Γερμανού. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος; Γιατί βλέπω το τελευταίο διάστημα ότι κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να τον νουθετήσει; Γιατί ο καλλιτέχνης καμιά φορά μπορεί το μυαλό του να το έχει στη συναυλία, στα επαγγελματικά», ανέφερε η Τίνα Μεσσαροπούλου.

«Εγώ δεν περιμένω από τον Κωνσταντίνο Αργυρό που πήγε για μία και μοναδική συναυλία στο Παρίσι να την ακυρώσει. Αυτό το βίντεό του ήταν εκ του περιττού. Δηλαδή δεν έπρεπε να ανέβει», τόνισε.

Δείτε περισσότερα στο βίντεο που ακολουθεί

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