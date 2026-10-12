Κατηγορηματικά διαψεύδει το περιβάλλον του Νίκου Καρβέλα τις πληροφορίες που έκαναν λόγο για ένταση με ελεγκτές της ΑΑΔΕ έξω από την κατοικία του. Όπως ξεκαθαρίστηκε μέσα από την εκπομπή «Weekend Live» του ΣΚΑΪ, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου επιδόθηκε απλώς στον γνωστό συνθέτη πρόσκληση από την Αρχή για την προσκόμιση των φορολογικών του βιβλίων, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται απόλυτα ομαλά και χωρίς κανένα επεισόδιο.

«Επιδόθηκε την Παρασκευή από την ΑΑΔΕ πρόσκληση για την προσκόμιση των φορολογικών βιβλίων του Νίκου Καρβέλα. Η διαδικασία έχει δρομολογηθεί και ο λογιστής του πρόκειται να προσκομίσει τα στοιχεία τις επόμενες ημέρες στις αρμόδιες αρχές.

Ο Νίκος Καρβέλας δηλώνει ότι είναι διαθέσιμος σε οποιονδήποτε οικονομικό έλεγχο, καθώς έχουν εκδοθεί όλα τα νόμιμα παραστατικά για τις συναυλίες. Κανένα επεισόδιο και καμία ένταση δεν υπήρξε στο σπίτι του Νίκου Καρβέλα με τους ελεγκτές κατά την επίδοση του εγγράφου», ανέφερε χαρακτηριστικά το περιβάλλον του συνθέτη στην εκπομπή «Weekend Live».

Να σημειώσουμε ότι το τελευταίο διάστημα έχουν έρθει στο φως πληροφορίες για ελέγχους της ΑΑΔΕ που αφορούν οικονομικά δεδομένα συναυλιών της Άννας Βίσση, ανάμεσά τους και η μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς εξελίσσεται παράλληλα με τη δημόσια αντιπαράθεση που έχει προκύψει ανάμεσα στην τραγουδίστρια και τον επί χρόνια συνεργάτη και πρώην σύζυγό της.

govastiletto.gr – Νίκος Καρβέλας: Στο «μικροσκόπιο» της ΑΑΔΕ για 850.000 ευρώ – Το επεισόδιο με τους ελεγκτές στο σπίτι του