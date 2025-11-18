Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Στην εκπομπή «Happy Day» και τη δημοσιογράφο Χριστιάνα Κοχλατζή παραχώρησε συνέντευξη η Βρισηίδα Ανδριώτου. Το γνωστό μοντέλο και πρώην παίκτρια του Survivor μίλησε ανοιχτά για τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, αποκαλύπτοντας τον αγώνα που δίνει καθημερινά.

Η Βρισηίδα Ανδριώτου δήλωσε ότι αυτή την περίοδο εργάζεται σε τρία διαφορετικά πόστα για να καταφέρει να τα βγάλει πέρα οικονομικά: παίζει σε θεατρική παράσταση, βρίσκεται στην υποδοχή γνωστού νυχτερινού κέντρου όπου τραγουδά ο Θοδωρής Φέρρης, ενώ παράλληλα διατηρεί και τη δική της επιχείρηση με τσάντες.

«Το modelling έχει πεθάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό εδώ στην Ελλάδα και είπα να ασχοληθώ και με κάτι άλλο που μου αρέσει. Δουλεύω υποδοχή στο μαγαζί που εμφανίζεται ο Θοδωρής Φέρρης. Είναι μια δουλειά που μου αρέσει και την κάνω, είναι ένα έξτρα εισόδημα που έχω στην τσέπη μου, γιατί όχι; Εφόσον έχω την αντοχή και είμαι στην ηλικία να το κάνω. Τα ΠΣΚ μου είναι γεμάτο με το θέατρο και την υποδοχή. Θα έκανα και κάτι άλλο, ίσως babysitting…» αποκαλύπτει η Βρισηίδα Ανδριώτου.

«Με κοιτάζουν περίεργα στο νυχτερινό κέντρο, αλλά εμένα δεν με αφορά. Το εισόδημα μου το παίρνω, όσο μπορώ να τρέχω το κάνω. Πάρα πολλές φορές ζορίστηκα οικονομικά, δεν είναι εύκολο να ζήσεις στην Αθήνα αν βγάλεις τίμια τα λεφτά σου. Ζορίστηκα αλλά έχω μάθει να μην τα παρατάω ποτέ. Σίγουρα κοιτάω τα ένσημα. Να σπουδάζουν τα κορίτσια και να είναι ανεξάρτητες» συμπλήρωσε το μοντέλο.

