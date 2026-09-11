Κανονικά θα διεξαχθεί η μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στην Παραλία Θεσσαλονίκης, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 20:00, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις και τις ακυρώσεις διαφόρων μουσικών εκδηλώσεων στον καλλιτεχνικό χώρο, η εταιρεία παραγωγής Galaxias Live Productions εξέδωσε ανακοίνωση, επιβεβαιώνοντας πως ο αγαπημένος τραγουδιστής θα ανέβει κανονικά στη σκηνή για να γιορτάσει τα 30 χρόνια της μουσικής του πορείας.

«Με βαθιά θλίψη, μαζί με όλη την Ελλάδα, αποχαιρετούμε και τιμούμε τον αγαπημένο μας Γιώργο Μαζωνάκη. Η μουσική μας ενώνει και, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές μας δίνει δύναμη.

Η επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στις 20.00, στην Παραλία Θεσσαλονίκης, με ελεύθερη είσοδο», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση της Galaxias Live Productions

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