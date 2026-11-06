Ένα νέο κεφάλαιο στον χώρο της μόδας επιχειρεί να ανοίξει ο Kanye West, επιστρέφοντας δυναμικά με το brand του, Yeezy, έπειτα από τέσσερα χρόνια απουσίας από τις πασαρέλες.

Ο καλλιτέχνης παρουσίασε στο Los Angeles τη νέα του συλλογή με τίτλο «Season 01», ωστόσο αυτή που έκλεψε την παράσταση δεν ήταν μόνο η δημιουργική του επιστροφή, αλλά και η παρουσία των τεσσάρων παιδιών του.

Η North, ο Saint, η Chicago και ο Psalm βρέθηκαν κοντά στον πατέρα τους, στηρίζοντάς τον σε μια σημαντική επαγγελματική στιγμή.

Η οικογενειακή αυτή συνάντηση αποτέλεσε μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς, με τον Kanye West να δείχνει ιδιαίτερα χαρούμενος που είχε δίπλα του και τα τέσσερα παιδιά του.

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NEW SONG PREVIEWED AT YEEZY SEASON 01 RUNWAY SHOW https://t.co/Rs9sy8T4P7 — Kurrco (@Kurrco) November 5, 2026

Η σπάνια οικογενειακή στιγμή με τα παιδιά του

Παρότι η μεγαλύτερη κόρη του, North, έχει πραγματοποιήσει αρκετές δημόσιες εμφανίσεις μαζί του στο παρελθόν, η παρουσία και των τεσσάρων παιδιών στην ίδια εκδήλωση αποτέλεσε μια ιδιαίτερη εικόνα.

Ο καλλιτέχνης είχε την ευκαιρία να βρεθεί μαζί τους σε ένα περιβάλλον διαφορετικό από τις συνηθισμένες οικογενειακές στιγμές, με αφορμή την επιστροφή του στον χώρο της μόδας.

Στην εκδήλωση βρέθηκε και η σύζυγός του, Bianca Censori, η οποία επέλεξε ένα ιδιαίτερα τολμηρό σύνολο. Συγκεκριμένα, εμφανίστηκε με εφαρμοστό κορμάκι και βαθύ ντεκολτέ, διατηρώντας το αποκαλυπτικό στιλ που χαρακτηρίζει πολλές από τις δημόσιες εμφανίσεις της.

Το νέο ξεκίνημα του Yeezy

Η παρουσίαση της συλλογής «Season 01» πραγματοποιήθηκε στο φυσικό κατάστημα του Yeezy, στο κέντρο του Los Angeles, σηματοδοτώντας την επανεκκίνηση του brand μετά από τέσσερα χρόνια παύσης από τις πασαρέλες.

Με τη νέα αυτή κίνηση, ο Kanye West δείχνει αποφασισμένος να επαναφέρει το όνομά του στη βιομηχανία της μόδας, δίνοντας νέα πνοή στο προσωπικό του fashion label και εστιάζοντας ξανά στη δημιουργική του ταυτότητα.

Ye and Kid Cudi at the Yeezy Season 01 show 📸: Getty https://t.co/jd7Q0HO718 — Complex Style (@ComplexStyle) November 5, 2026



Πηγές: complex &justjared

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