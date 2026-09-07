Μια ιδιαίτερη βραδιά έζησαν ο Kanye West και η Kim Kardashian, καθώς βρέθηκαν στη συναυλία της 13χρονης κόρης τους, North West, η οποία έκανε το πρώτο της βήμα ως solo performer.

Παρότι οι δύο πρώην σύζυγοι παρακολούθησαν το live από τον ίδιο χώρο, επέλεξαν να καθίσουν σε διαφορετικές πλευρές του VIP εξώστη.

Η North πραγματοποίησε το βράδυ του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου την πρώτη της σόλο εμφάνιση μπροστά σε κοινό, σε μια sold out συναυλία στο The Vic Theatre του Σικάγο.

Ανάμεσα στους θεατές ήταν φυσικά και οι δύο γονείς της, οι οποίοι δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους για την εμφάνισή της.

Βίντεο που ανέβηκαν στα social media από παρευρισκόμενους δείχνουν τον Kanye West και την Kim Kardashian να παρακολουθούν τη συναυλία από διαφορετικά σημεία του εξώστη, χειροκροτώντας και στηρίζοντας την κόρη τους.

Ο 49χρονος ράπερ καταγράφηκε να απολαμβάνει τη μουσική, να κινείται στον ρυθμό των τραγουδιών και να τραβά στιγμιότυπα με το κινητό του. Από την άλλη, η 45χρονη Kim Kardashian χαμογελούσε και χόρευε, δείχνοντας πως απολάμβανε ιδιαίτερα τη βραδιά.

Μάλιστα, η τηλεπερσόνα μοιράστηκε και η ίδια στιγμιότυπα από το live μέσω των Instagram Stories της, δημοσιεύοντας πλάνα από το κοινό που είχε συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσει τη North.

#kimkardashian #kanyewest #northwest #tiktokmusic ♬ son original – Paris Match @parismatch North West performs her first solo concert in Chicago in front of Kim Kardashian and Kanye West North West gave her first-ever solo performance in Chicago on Saturday night. Kim Kardashian and Kanye West were both in the audience to support their daughter for this major milestone. A special first solo concert in her father’s hometown. Credit : @yzyupdates #whattowatch



Η σχέση του πρώην ζευγαριού

Ο Kanye West και η Kim Kardashian παντρεύτηκαν το 2014 και απέκτησαν μαζί τέσσερα παιδιά. Η Kim κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον Φεβρουάριο του 2021, έπειτα από επτά χρόνια γάμου, ενώ η διαδικασία ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2022.

Παρά τον χωρισμό τους, οι δύο τους εξακολουθούν να έχουν κοινές οικογενειακές υποχρεώσεις και αυτή τη φορά βρέθηκαν στον ίδιο χώρο για να στηρίξουν ένα σημαντικό προσωπικό επίτευγμα της κόρης τους.

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