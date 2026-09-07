Πρεμιέρα έκανε το μεσημέρι της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου το ανανεωμένο «Στούντιο 4» στην ΕΡΤ, με την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο να αναλαμβάνουν την παρουσίαση της εκπομπής και να υποδέχονται τους τηλεθεατές στο νέο τους τηλεοπτικό ξεκίνημα.

Οι δύο παρουσιαστές εμφανίστηκαν με χαμόγελο στο πλατό, δίνοντας από την πρώτη στιγμή το στίγμα της νέας εκπομπής και υποσχόμενοι να κρατούν καθημερινά συντροφιά στο τηλεοπτικό κοινό.

Η πρώτη εκπομπή ξεκίνησε με ένα χιουμοριστικό γκάλοπ του Χρήστου Φερεντίνου, ενώ λίγο αργότερα στην παρέα τους προστέθηκε και ο Γιάννης Κορδώνης.

Κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας, η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος αναφέρθηκαν και στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και στον Θανάση Αναγνωστόπουλο, οι οποίοι παρουσίαζαν το «Στούντιο 4» τα προηγούμενα χρόνια.

Η Κατερίνα Καραβάτου τόνισε τη σημασία του να αναλαμβάνουν μια εκπομπή στη δημόσια τηλεόραση, ενώ ο Χρήστος Φερεντίνος έκανε λόγο για τη «σκυτάλη» που παραλαμβάνουν, θυμίζοντας την πολυετή πορεία της εκπομπής.

«Που παίρνουμε τη σκυτάλη ουσιαστικά! Πέντε χρόνια διέγραψε μια λαμπρή πορεία το Στούντιο 4! Ευχαριστούμε που αδειάσαν το στούντιο τα παιδιά και βάλαμε τα δικά μας. Πήραν και το φοβερό καναπέ τους. Εγώ για τον καναπέ τους ήρθα! Η τελευταία μου τηλεοπτική εμφάνιση καλεσμένος, ήταν εδώ στο Στούντιο 4!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής.

Govastiletto.gr – Κατερίνα Καραβάτου: «Αν έκανα εκπομπή με κάποιον άντρα θα ήθελα τον Χρήστο Φερεντίνο»