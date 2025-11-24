Μία νέα διαμάχη ξέσπασε στον χώρο της τηλεόρασης, με την Κατερίνα Καινούργιου να σκοπεύει να κινηθεί νομικά εναντίον του πρώην συνεργάτη της, Γρηγόρη Γκουντάρα, και της συζύγου του, Ναταλί Κάκκαβα. Αφορμή στάθηκαν δηλώσεις του ζευγαριού για την παρουσιάστρια, τη σχέση και τη συνεργασία τους, στις οποίες η Κατερίνα Καινούργιου απάντησε μέσω social media, αποκαλύπτοντας τις νομικές της προθέσεις.

Ο Γρηγόρης Γκουντάρας μετά από την ανακοίνωση της Κατερίνας Καινούργιου έκανε μία ανάρτηση στα stories στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ποζάροντας στον φακό, δηλώνοντας την τοποθεσία του στο κανάλι του OPEN και σημειώνοντας πάνω στην φωτογραφία του: «Καλή εβδομάδα με υγεία».

Η ανάρτηση αυτή σχολιάστηκε στην εκπομπή Breakfast at Star, το πρωί της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου, με το πάνελ να αναρωτιέται εάν ήταν κάποια απάντηση η ανάρτηση αυτή στην παρουσιάστρια, δείχνοντας την στάση του σε όλη αυτή την κόντρα που δημιουργήθηκε.