Η Κάρλα Μπρούνι περπάτησε στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών 2026 και μας επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά την ικανότητά της να μεταμορφώνει τη μόδα σε μια πολιτιστική γλώσσα. Για την προβολή της ταινίας στο διαγωνιστικό Garance, η Γαλλο-Ιταλίδα επέλεξε να αφήσει για λίγο στην άκρη τις μονοχρωμίες και να αγκαλιάσει ένα από τα πιο θεατρικά κι εκλεπτυσμένα print της μόδας: το zebra.
Πιο εντυπωσιακό από το λεοπάρ, και απείρως πιο εκλεπτυσμένο από το cow print, το ζεβρέ pattern κατακτά την Κρουαζέτ με το παιχνίδι των ασπρόμαυρων γραμμών, χαρίζοντάς της μια από τις πιο statement εμφανίσεις της.
Το φόρεμα της Κάρλα Μπρούνι ήταν σε γοργονέ στιλ και οδηγούσε σε μια δραματική ουρά, ενώ άνοιγε σε σχήμα καρδιάς. Οι μαύρες γραμμές πύκνωναν στο κέντρο του φορέματος, παραπέμποντας πιστά στο τρίχωμα του ζώου και δημιουργώντας παράλληλα ένα οπτικό εφέ που κολάκευε τη σιλουέτα της.
Για να συμπληρώσουν αυτή την ιδιαίτερη στιλιστική επιλογή, τα κοσμήματα από Chopard έδωσαν μια νότα κλασικής πολυτέλειας στη γραμμικότητα του συνόλου. Στους καρπούς της φορούσε μια σειρά από βραχιόλια με διαμάντια, ενώ ένα εντυπωσιακό choker με διαμάντια, στο οποίο κυριαρχούσε ένα σμαράγδι στο κέντρο, δέσποζε στο λαιμό της.
Για να ισορροπήσει το σύνολο, που ήταν εντυπωσιακό και άρτιο, το χτένισμά της ήταν πιο επιμελώς ατημέλητο. Μπροστά, απαλοί κυματισμοί πλαισίωναν το πρόσωπό της με φυσικότητα. Πίσω, τα μαλλιά της ήταν μαζεμένα σε μια πιο ακατάστατη χαμηλή αλογοουρά.
govastiletto.gr – Η Χριστίνα Μπόμπα για πρώτη φορά στο κόκκινο χαλί των Καννών με couture δημιουργία της Σίλιας Κριθαριώτη