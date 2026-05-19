Το φόρεμα της Κάρλα Μπρούνι ήταν σε γοργονέ στιλ και οδηγούσε σε μια δραματική ουρά, ενώ άνοιγε σε σχήμα καρδιάς. Οι μαύρες γραμμές πύκνωναν στο κέντρο του φορέματος, παραπέμποντας πιστά στο τρίχωμα του ζώου και δημιουργώντας παράλληλα ένα οπτικό εφέ που κολάκευε τη σιλουέτα της.

Για να συμπληρώσουν αυτή την ιδιαίτερη στιλιστική επιλογή, τα κοσμήματα από Chopard έδωσαν μια νότα κλασικής πολυτέλειας στη γραμμικότητα του συνόλου. Στους καρπούς της φορούσε μια σειρά από βραχιόλια με διαμάντια, ενώ ένα εντυπωσιακό choker με διαμάντια, στο οποίο κυριαρχούσε ένα σμαράγδι στο κέντρο, δέσποζε στο λαιμό της.

Για να ισορροπήσει το σύνολο, που ήταν εντυπωσιακό και άρτιο, το χτένισμά της ήταν πιο επιμελώς ατημέλητο. Μπροστά, απαλοί κυματισμοί πλαισίωναν το πρόσωπό της με φυσικότητα. Πίσω, τα μαλλιά της ήταν μαζεμένα σε μια πιο ακατάστατη χαμηλή αλογοουρά.

