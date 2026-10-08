Ο Κάρλος Πέρεζ προχώρησε σε μια αινιγματική ανάρτηση στα social media, λίγες μόλις ώρες μετά τη δημόσια αντιπαράθεση που ξεσπασε ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα.

Ο γνωστός μουσικός, ο οποίος βρισκόταν στο πλευρό της τραγουδίστριας για 11 συνεχόμενα χρόνια, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram το τραγούδι «Money» των Pink Floyd, αφήνοντας το κομμάτι να μιλήσει από μόνο του χωρίς κάποιο συνοδευτικό σχόλιο.

Η επιλογή του συγκεκριμένου τραγουδιού τη δεδομένη χρονική στιγμή μόνο τυχαία δεν θεωρείται. Ήρθε σε μια περίοδο που η κόντρα του πρώην ζευγαριού έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, με εκατέρωθεν ανακοινώσεις που θίγουν —μεταξύ άλλων— και οικονομικά ζητήματα.

Υπενθυμίζεται ότι ο κιθαρίστας ολοκλήρωσε την πολύχρονη συνεργασία του με την Άννα Βίσση τον περασμένο Απρίλιο, όταν και ανακοίνωσε μέσω των social media την αποχώρησή του από την μπάντα της, ευχαριστώντας παράλληλα τον κόσμο για τη στήριξη και την αγάπη του.

«Μετά από 11 γεμάτα χρόνια, η συνεργασία μου με την Άννα Βίσση τελειώνει εδώ», είχε γράψει τότε, τονίζοντας πως πάνω στη σκηνή έβαζε πάντα τα δυνατά του «για να την κάνει να λάμψει».

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