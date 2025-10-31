Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Κάρμεν Ρουγγέρη έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη συνεργασία της με τη Ναταλία Λιονάκη, μοιράζοντας με το κοινό αναμνήσεις από το παρελθόν και τη στάση της απέναντι στις επιλογές της ηθοποιού.

Η Κάρμεν Ρουγγέρη θυμήθηκε: «Ήταν στο σίριαλ το χρυσό μου. Συνεργαζόμασταν στα “40 Κύματα”. Της είχα πει ότι θα ετοιμάσω την Ιλιάδα: “Θα ήθελες να παίξεις την Ωραία Ελένη;” Μου είπε “θα το σκεφτώ και θα σας πω”. Μετά από λίγες μέρες μου είπε ότι κάτι πολύ ωραίο θα συμβεί και ότι δεν γίνεται».

Η ηθοποιός και σκηνοθέτης συνέχισε εξηγώντας τη δική της φιλοσοφία για τις προσωπικές επιλογές των ανθρώπων: «Δεν σοκαρίζομαι εγώ. Κάθε άνθρωπος πρέπει να κάνει αυτό που τον κάνει ευτυχισμένο. Αν ήταν και το παιδί μου, θα το δεχόμουν. Θα επενέβαινα αν κάποιο παιδί μου έκανε κάτι κακό. Θα το κατήγγελνα».

