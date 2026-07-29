Η Κάρμεν Ρουγγέρη είναι από τις πιο αγαπητές ηθοποιούς της ελληνικής τηλεόρασης. Έχει ασχοληθεί και με την σκηνοθεσία αλλά και την συγγραφή παιδικών βιβλίων ενώ έχει διακριθεί για την πολυετή παρουσία της στο ελληνικό θέατρο, με ιδιαίτερη έμφαση στο παιδικό και νεανικό κοινό. Έχει γράψει και σκηνοθετήσει πλήθος παραστάσεων, συχνά βασισμένων σε έργα της παγκόσμιας και ελληνικής λογοτεχνίας, συμβάλλοντας στη γνωριμία των νεότερων θεατών με το θέατρο.

Ο πατέρας της ήταν Ιταλός εκπαιδευτικός και η μητέρα της Ελληνίδα, ενώ έχει μια μεγαλύτερη αδελφή, τη Ροζάρια. Σπούδασε τραγούδι στο Ελληνικό Ωδείο, θέατρο στη Δραματική Σχολή Θεάτρου Τέχνης και στην Δραματική Σχολή του Πειραϊκού Συνδέσμου και όπερα στο Πανεπιστήμιο της Περούτζα.

Μέχρι σήμερα έχει δώσει πολλές παραστάσεις στο Εθνικό Θέατρο. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με το παιδικό θέατρο. Από το 1995 έχει εκδώσει πάνω από 25 παιδικά βιβλία.

Ο θάνατος που την «τσάκισε»

Η Κάρμεν Ρουγγέρη υπήρξε παντρεμένη με τον σπουδαίο βαρύτονο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ανδρέα Κουλουμπή, ο οποίος πέθανε τον Οκτώβριο του 2024 σε ηλικία 87 ετών, έπειτα από 57 χρόνια κοινής πορείας. Μάλιστα, σε αυτά τα χρόνια πορείας, απέκτησαν και τα δυο τους παιδιά.

Η κηδεία του έγινε κάτω υπό άκρα μυστικότητα και παρουσία ελάχιστων συγγενών και φίλων.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Λοιπόν, αποκάλυψε για πρώτη φορά πως στην κηδεία του άντρα της, τον έθαψαν μόνο με ένα σεντόνι για να λιώσει, καθώς έπαιρνε κάποια συγκεκριμένα φάρμακα.

Έχετε αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια πως το κέρδος δεν είναι αυτοσκοπός σας…

Τι να τα κάνω τα λεφτά. Κανείς δεν παίρνει τίποτα μαζί του. Πέθανε ο συζυγούλης μου -που τον λάτρευα και επειδή έπαιρνε κάποια φάρμακα, δεν τον έντυσαν. Τον έθαψαν με ένα σεντόνι μόνο, γιατί είπαν ότι διαφορετικά δεν θα λιώσει ποτέ. Ούτε τα ρούχα μας, λοιπόν, δεν παίρνουμε μαζί. Είναι δυνατόν να με ενδιαφέρουν τα χρήματα; Με ενδιαφέρουν μόνο στο μέτρο του να μπορώ να ζήσω αξιοπρεπώς. θέλω να βοηθάω όσο μπορώ. Μου κάνει εντύπωση πως άνθρωποι κάνουν ολόκληρο θέμα για ένα ευρώ.

Η δουλειά ήταν για εσάς διέξοδος στο πένθος μετά τον χαμό του συζύγου σας Ανδρέα Κουλουμπή;

Μεγάλη διέξοδος. Αν δεν είχα αυτό δεν θα άντεχα. Ήταν πολύ δύσκολα μετά τον θάνατο του άντρα μου. Ειδικά οι αγκαλιές από τα παιδιά με βοηθούν πολύ όχι να ξεχάσω, γιατί θυμάμαι ανά δευτερόλεπτο τον άνθρωπό μου, αλλά κάπως απομακρύνουν τον πόνο.

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