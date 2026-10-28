Η Κάρμεν Ρουγγέρη μοιράστηκε μια ερώτηση που έκανε στα παιδιά της, όταν ήταν μικρά. Η ηθοποιός και συγγραφέας εξομολογήθηκε ότι ρωτούσε την κόρη της και τον γιο της τι θα μπορούσε να κάνει για να γίνει καλύτερη μητέρα.

Στην παραπάνω εξομολόγηση προχώρησε, μιλώντας για την αγάπη της για το παιδικό θέατρο, με το οποίο ασχολείται πάνω από τρεις δεκαετίες.

Η Κάρμεν Ρουγγέρη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς», την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, και αναφέρθηκε στην πολυετή ενασχόλησή της με το παιδικό θέατρο, επισημαίνοντας ότι η επαφή με τα παιδιά αποτελεί για εκείνη πηγή ενέργειας και δημιουργίας.

Μιλώντας για το συγκεκριμένο θέμα, εκμυστηρεύτηκε ότι αναζητούσε απαντήσεις από τα παιδιά της σχετικά με το πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί ως μητέρα.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα:

Όπως είπε η ηθοποιός: «Αυτό που κάνω είναι που με γεμίζει ενέργεια. Το ότι ασχολούμαι με τα παιδιά. Είναι σημαντικό να ασχολούμαστε με τα παιδιά γενικά, αλλά δεν το έχουμε καταλάβει νομίζω. Το πιο δύσκολο πράγμα είναι να μεγαλώνεις ένα παιδί και να το μεγαλώνεις σωστά, γιατί πολλές φορές δεν ξέρεις ποιο είναι το σωστό. Ρωτούσα τα παιδιά μου τι πρέπει να κάνω για να είμαι καλή μαμά. Είναι ωραία ερώτηση».

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