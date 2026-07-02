Ο Καρολίνα Καλύβα βιώνει ξεχωριστές στιγμές ευτυχίας, αφού ο σύντροφός της, Νίκος Ρούσαλης, της έκανε πρόταση γάμου και εκείνη απάντησε θετικά, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην κοινή ζωή τους.

Το ζευγάρι βρέθηκε στη συναυλία του Moby, που πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Νερού, με τον Νίκο Ρούσαλη να επιλέγει τη συγκεκριμένη βραδιά για να γονατίσει και να της ζητήσει να τον παντρευτεί.

Η πρώην παίκτρια του «Survivor» δεν άργησε να μοιραστεί τη χαρμόσυνη είδηση με τους διαδικτυακούς φίλους της. Μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram ανέβασε μια φωτογραφία, στην οποία φαίνεται το εντυπωσιακό μονόπετρο δαχτυλίδι της, επιβεβαιώνοντας ότι είπε το μεγάλο «ναι» στην πρόταση του αγαπημένου της.

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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Carolina (@carolinajacq)

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