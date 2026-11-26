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Με ένα νέο τραγούδι με έντονες ρεμπέτικες πινελιές και τίτλο «Φίδι» επιστρέφει δισκογραφικά ο Νίκος Καρβέλας, μέσα από το νέο του άλμπουμ «Σαλαμίνος 74, Ταμπούρια», τίτλος που παραπέμπει στον τόπο καταγωγής του δημιουργού, τα Ταμπούρια Πειραιά, όπου γεννήθηκε το 1951.
Οι στίχοι του κομματιού μοιάζουν να «φωτογραφίζουν» ξεκάθαρα την Άννα Βίσση, παραπέμποντας στο κλίμα των πρόσφατων ανακοινώσεών του μετά τη ρήξη που δημιουργήθηκε ανάμεσά τους.
Οι στίχοι του τραγουδιού «Φίδι» και τα μηνύματα του συνθέτη
Στο νέο του κομμάτι, ο Νίκος Καρβέλας τραγουδά με νόημα: «Μες στην καρδιά μου σε έμπασα, σου ‘δωσα αντικλείδι, που να ‘ξερα πως έκρυβα ο δυστυχής, στον κόρφο μου ένα φίδι», ενώ συνεχίζει με στίχους όπως «Ήσουν ευάλωτη στα σαλόνια, στα λεφτά, στα λούσα…» και «Τώρα στα πούπουλα θα ζεις έτσι όπως σου αρέσει, μα να το ξέρεις μάτια μου, στα μάτια μου για πάντα έχεις ξεπέσει».
Στο ρεφρέν, ο συνθέτης στέλνει το δικό του μήνυμα σε όσους θα ήθελαν την απόσυρσή του: «Για πες μου άλλο τι θα ‘θελες για σένανε να κάνω, θες να εξαφανιστώ από τη Γη, όμως αυτή τη χάρη δεν στην κάνω».
Το τραγούδι «Φίδι», του Νίκου Καρβέλα:
Η Άννα Βίσση στη Νέα Υόρκη: Νέες ηχογραφήσεις και η κυκλοφορία του «Κόντρα»
Την ίδια περίοδο που ο Νίκος Καρβέλας ηχογραφεί στην Αθήνα, η Άννα Βίσση βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, ανοίγοντας τη νέα, δισκογραφική της σελίδα. Η ερμηνεύτρια ταξίδεψε στην αμερικανική μητρόπολη μαζί με τους κουμπάρους της, Γιάννη και Δήμητρα Κούστα, με αφορμή τον εορτασμό για τα 20 χρόνια της Danaos Corporation στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και το δείπνο στο The Frick Collection.
Παράλληλα, η παρουσία της στη Νέα Υόρκη συνδυάστηκε με προσωπικές και καλλιτεχνικές στιγμές:
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Γενέθλια και στούντιο: Στις αρχές της εβδομάδας γιόρτασε τα γενέθλια της κόρης της, Σοφίας, σε γνωστό steak house της πόλης και στη συνέχεια μπήκε στο εμβληματικό Bentley House Studios στο Χάρλεμ, τον χώρο όπου η Madonna ηχογράφησε και έκανε την παραγωγή για το «I Feel So Free» του νέου της άλμπουμ «Confessions II», για να ηχογραφήσει τα πρώτα τραγούδια του νέου, πολυσυλλεκτικού της δίσκου (τα ονόματα των νέων συνεργατών της παραμένουν μέχρι στιγμής μυστικά).
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Οι επόμενες κυκλοφορίες και η «Arena»: Στις 30 Νοεμβρίου θα κυκλοφορήσει από την Vision Music η ζωντανή ηχογράφηση του τραγουδιού «Κόντρα» από τη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ τον περασμένο Σεπτέμβριο, βραδιά που αποτέλεσε την αφετηρία για τις εξελίξεις στη σχέση της με τον συνθέτη. Ο νέος της στούντιο δίσκος αναμένεται να κυκλοφορήσει το επόμενο φθινόπωρο, λίγο πριν από την πρεμιέρα της στην πλήρως ανακαινισμένη «Arena».