Με ένα νέο τραγούδι με έντονες ρεμπέτικες πινελιές και τίτλο «Φίδι» επιστρέφει δισκογραφικά ο Νίκος Καρβέλας, μέσα από το νέο του άλμπουμ «Σαλαμίνος 74, Ταμπούρια», τίτλος που παραπέμπει στον τόπο καταγωγής του δημιουργού, τα Ταμπούρια Πειραιά, όπου γεννήθηκε το 1951.

Οι στίχοι του κομματιού μοιάζουν να «φωτογραφίζουν» ξεκάθαρα την Άννα Βίσση, παραπέμποντας στο κλίμα των πρόσφατων ανακοινώσεών του μετά τη ρήξη που δημιουργήθηκε ανάμεσά τους.

Οι στίχοι του τραγουδιού «Φίδι» και τα μηνύματα του συνθέτη

Στο νέο του κομμάτι, ο Νίκος Καρβέλας τραγουδά με νόημα: «Μες στην καρδιά μου σε έμπασα, σου ‘δωσα αντικλείδι, που να ‘ξερα πως έκρυβα ο δυστυχής, στον κόρφο μου ένα φίδι», ενώ συνεχίζει με στίχους όπως «Ήσουν ευάλωτη στα σαλόνια, στα λεφτά, στα λούσα…» και «Τώρα στα πούπουλα θα ζεις έτσι όπως σου αρέσει, μα να το ξέρεις μάτια μου, στα μάτια μου για πάντα έχεις ξεπέσει».

Στο ρεφρέν, ο συνθέτης στέλνει το δικό του μήνυμα σε όσους θα ήθελαν την απόσυρσή του: «Για πες μου άλλο τι θα ‘θελες για σένανε να κάνω, θες να εξαφανιστώ από τη Γη, όμως αυτή τη χάρη δεν στην κάνω».

Το τραγούδι «Φίδι», του Νίκου Καρβέλα:

Η Άννα Βίσση στη Νέα Υόρκη: Νέες ηχογραφήσεις και η κυκλοφορία του «Κόντρα»

Την ίδια περίοδο που ο Νίκος Καρβέλας ηχογραφεί στην Αθήνα, η Άννα Βίσση βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, ανοίγοντας τη νέα, δισκογραφική της σελίδα. Η ερμηνεύτρια ταξίδεψε στην αμερικανική μητρόπολη μαζί με τους κουμπάρους της, Γιάννη και Δήμητρα Κούστα, με αφορμή τον εορτασμό για τα 20 χρόνια της Danaos Corporation στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και το δείπνο στο The Frick Collection.

Παράλληλα, η παρουσία της στη Νέα Υόρκη συνδυάστηκε με προσωπικές και καλλιτεχνικές στιγμές: