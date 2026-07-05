Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή, Καλύτερα δε Γίνεται το Σάββατο 4 Ιουλίου, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη μίλησε για τις προσωπικές της επιλογές και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τις σχέσεις, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι δεν επιθυμούσε ποτέ να παντρευτεί, ενώ αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο βιώνει τον έρωτα.

Πιο αναλυτικά, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη δήλωσε πως με τους περισσότερους πρώην συντρόφους της κρατάει καλές σχέσεις και μετά τον χωρισμό: «Από μικρή ήμουν κατά του γάμου, το θεωρούσα μια κοινωνική σύμβαση. Έλεγα “αφού ο έρωτας κάποια στιγμή τελειώνει, δεν ήθελα ποτέ να κάνω παιδιά, γιατί να έχω μετά να αντιμετωπίσω και τους δικηγόρους;”. Ας ζήσω αυτό που θέλω και όταν τελειώσει θα παραμείνω με τον άνθρωπο αυτό που αγαπώ ως φίλοι, όπως με τις περισσότερες από τις παλαιότερες σχέσεις μου εξακολουθούμε να αγαπάμε ο ένας τον άλλον».

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Στη συνέχεια, η ηθοποιός στάθηκε στον τρόπο που έχει βιώσει τον έρωτα στη ζωή της, λέγοντας: «Έχω ζήσει πολλές φορές την τρέλα του έρωτα και νιώθω ευλογημένη γι’ αυτό. Αφήνομαι να παρασυρθώ από την επιθυμία, το πάθος μου για κάτι. Αν πραγματικά με αγγίξει ένας άνθρωπος πέφτω με τα μούτρα. Μετά όταν περάσει ο χρόνος και ίσως αποκαλυφθεί ένα διαφορετικό πρόσωπο, εκεί λέω “εντάξει δεν πρόσεξες, μην το ξανακάνεις”, αλλά δυστυχώς επαναλαμβάνουμε ξανά και ξανά τα ίδια λάθη».

govastiletto.gr -Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: «Ένα τραγικό γεγονός στην εφηβεία με έκανε να μην κάνω παιδιά»