Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Buongiorno του MEGA και μίλησε για την πορεία της στην υποκριτική, τα social media και προσωπικά ζητήματα.

Αναφερόμενη στη δουλειά της, είπε: «Μόνο χαρά μπορείς να νιώσεις από την αγάπη του κόσμου. Αυτή είναι η δουλειά μας, να δίνουμε αφορμές να σκεφτεί ή να συγκινηθεί το κοινό».

Υπογράμμισε ότι η επιλογή των ρόλων της έχει κοινωνικό χαρακτήρα και δεν βασίζεται σε ναρκισσισμό ή προσωπικό κέρδος.

Σχετικά με τα social media, τόνισε: «Δεν έχω social media, είμαι αναλφάβητη. Αρνούμαι επανειλημμένως να κάνω διαφημίσεις. Ενημερώνομαι, αλλά προτιμώ να βλέπω σειρές και ταινίες».

Για την πολιτική, δήλωσε ότι δεν επιθυμεί ενεργή συμμετοχή και σχολίασε τον ηλικιακό ρατσισμό που πλήττει τόσο γυναίκες όσο και άνδρες.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στον λόγο που δεν έκανε ποτέ παιδιά: «Ο βασικός λόγος ήταν κυρίως υπαρξιακός. Στην εφηβεία μου συνέβη ένα τραγικό γεγονός στο στενό οικογενειακό μου περιβάλλον που με επηρέασε».

Παράλληλα, τόνισε ότι η καριέρα της της έχει προσφέρει πολλές σημαντικές εμπειρίες μέσα από τους ρόλους της, χωρίς να νιώθει ότι της λείπει η οικογένεια.

Για την έννοια του χρόνου και της ηλικίας, είπε: «Ο χρόνος δεν είναι μόνο εχθρός μας αλλά και σύμμαχος μας. Προσπαθώ να είμαι συμφιλιωμένη με την ηλικία μου και να μην πέφτω στην παγίδα της ψεύτικης νεότητας».

Η Καραμπέτη κατέληξε ότι η ζωή και η καριέρα της την έχουν διδάξει να εκτιμά κάθε στιγμή και να σέβεται τις προσωπικές επιλογές κάθε ανθρώπου: «Έχω μάθει να σέβομαι την επιλογή κάθε γυναίκας να κάνει ό,τι θέλει και να συμπεριφέρεται όπως η ίδια αισθάνεται».

