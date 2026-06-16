Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και ο σύντροφός της, και Βούλγαρος ηθοποιός, Κρις Ραντάνοφ πραγματοποίησαν μία από τις σπάνιες κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους, αφού βρέθηκαν το βράδυ της Κυριακής 14/6 σε προβολή παράστασης.

Το ζευγάρι παρακολούθησε την παράσταση και, παρά τη διαχρονική επιλογή τους να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, πόζαρε μαζί στο φωτογραφικό φακό, σε μια εμφάνιση που προκάλεσε το ενδιαφέρον, αφού οι κοινές δημόσιες φωτογραφίες τους είναι εξαιρετικά σπάνιες.

Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη έχει τοποθετηθεί κατά καιρούς δημόσια για τα όρια ανάμεσα στην προσωπική και τη δημόσια ζωή, επισημαίνοντας ότι η αναγνωρισιμότητα δεν συνεπάγεται και δικαίωμα παρέμβασης στην ιδιωτικότητα.

Ποιος είναι ο Κρις Ραντάνοφ

Ο Κρις Ραντάνοφ είναι Βούλγαρος ηθοποιός με σημαντική πορεία στο ελληνικό Θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο, ο οποίος γεννήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 1974 στο Ρούσε της Βουλγαρίας. Εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ελλάδα σε ηλικία 27 ετών, σπούδασε υποκριτική στη Δραματική Σχολή «Ίασμος» και έκτοτε έχει συνεργαστεί με καταξιωμένους σκηνοθέτες, ενώ ξεχωρίζει και ως ένας από τους ελάχιστους επαγγελματίες ηθοποιούς-κασκαντέρ στη χώρα μας.

Από το 2008 βρίσκεται σε μια σταθερή, αθόρυβη σχέση με τη σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιό Καρυοφυλλιά Καραμπέτη. Παρά τη διαφορά ηλικίας των 15 ετών – για την οποία η ηθοποιός έχει τοποθετηθεί δημόσια κατά των σεξιστικών στερεοτύπων – το ζευγάρι αντιμετωπίζει τη σχέση του ως μια αληθινή «δέσμευση ζωής».

Η γνωριμία τους