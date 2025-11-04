Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων βρέθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου, ο Γιώργος Λάνθιμος και η Γαλλίδα σύζυγός του, Ariane Labed.

Ο λόγος; Για να καταθέσει η σύζυγός του στη δίκη του 43χρονου Λάμπρου Φιλίππου, γνωστού σκηνοθέτη και ηθοποιού, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό και απόπειρα βιασμού τον Δεκέμβριο του 2012 και τον Αύγουστο του 2013, ύστερα από καταγγελίες τεσσάρων γυναικών, που έλαβαν χώρα το 2015.

Η πολύκροτη υπόθεση του ηθοποιού και δασκάλου υποκριτικής Λάμπρου Φιλίππου έφτασε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας, όπου στις 24 Οκτωβρίου 2025 ξεκίνησε η εκδίκαση των κατηγοριών για βιασμό και απόπειρα βιασμού κατ’ εξακολούθηση, που φέρεται να διέπραξε το 2012 και το 2013.

Η διαδικασία συνεχίστηκε στις 3 Νοεμβρίου, προσελκύοντας έντονο δημόσιο ενδιαφέρον λόγω της σοβαρότητας των καταγγελιών και των πολλών αναγνωρίσιμων προσώπων που εμφανίστηκαν στην αίθουσα.

Από τις τέσσερις καταγγελίες που αρχικά είχαν γίνει εις βάρος του κατηγορουμένου – δύο εκ των οποίων από αδελφές – στη δίκη οδηγούνται τελικά μόνο δύο υποθέσεις: η απόπειρα βιασμού της τότε ανήλικης αδελφής γνωστής ηθοποιού το 2012 και ο τετελεσμένος βιασμός άλλης γυναίκας το 2013.

Οι καταγγελίες είχαν έρθει στη δημοσιότητα και στο πλαίσιο του ελληνικού #metoo στις αρχές του 2021.

Παρουσία Γιώργου Λάνθιμου στο δικαστήριο

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η παρουσία στην αίθουσα του διεθνώς καταξιωμένου σκηνοθέτη Γιώργου Λάνθιμου. Ο σκηνοθέτης παρακολούθησε μέρος της διαδικασίας, καθώς η σύζυγός του έχει κληθεί ως μάρτυρας.

Η παρουσία του θεωρήθηκε σημαντική λόγω του κύρους και της διεθνούς απήχησης του ονόματός του και αρκετά βλέμματα στράφηκαν προς το μέρος του κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Η συγκλονιστική κατάθεση της ηθοποιού

Σε κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης, γνωστή ηθοποιός με διεθνή καριέρα κατέθεσε για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη η μικρότερη αδελφή της όταν ήταν ανήλικη. Η μάρτυρας περιέγραψε ότι πληροφορήθηκε το 2015 – μετά τη δική της σχέση και χωρισμό από τον Φιλίππου – πως ο πρώην σύντροφός της κακοποιούσε σεξουαλικά την αδελφή της σε μια περίοδο όπου εκείνη αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχιατρικά ζητήματα.

Όπως είπε, η ίδια συνειδητοποίησε αργότερα ότι η αδελφή της είχε συμπεριφορές που πλέον εξηγούνται υπό το πρίσμα όσων αποκάλυψε.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, όταν τηλεφώνησε στον Φιλίππου για να τον αντιμετωπίσει, εκείνος – όπως ανέφερε – δεν αρνήθηκε ρητά τις πράξεις, λέγοντάς της «μου άρεσε το σώμα της… ξέρεις πώς είμαι».

Η ηθοποιός περιέγραψε την αποκάλυψη ως συντριπτική και μίλησε για «πληθώρα επιθέσεων» που η αδελφή της κατάφερε να της αποκαλύψει μόνο σταδιακά.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε δικά της βιώματα κατά τη διάρκεια της σχέσης της με τον κατηγορούμενο, για τα οποία όμως έχει εκδοθεί απαλλακτικό βούλευμα.

Είπε ότι ο Φιλίππου την πίεζε σε σεξουαλικές πράξεις ενώ της ζητούσε να απαγγείλει θεατρικούς μονολόγους, κάτι που η ίδια τότε είχε προσλάβει ως «δικό της λάθος».

Όταν ο πρόεδρος του δικαστηρίου τη ρώτησε αν υπήρχε κάποιος “άγραφος κώδικας” ανοχής στις σχολές θεάτρου, η μάρτυρας απάντησε πως είχαν υπάρξει αυταρχικοί δάσκαλοι, αλλά ποτέ δεν αποτελούσε μέρος της διαδικασίας κάτι που να αγγίζει τον βιασμό.

Κατάθεση πρώην μαθήτριας του κατηγορουμένου

Κατέθεσε επίσης και η γυναίκα που υπήρξε μαθήτρια του Φιλίππου στα 18 της, περιγράφοντας χειριστική και κακοποιητική συμπεριφορά.

Ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος ισχυριζόταν πως τα μαθήματά του ήταν “απαραίτητα” για να εισαχθεί στη δραματική σχολή, ενώ περιέγραψε πρακτικές που την εξέθεταν και την ταπείνωναν, όπως την απαγγελία μονολόγων χωρίς σουτιέν στο μπαλκόνι ή ακόμη και γυμνή μέσα στη ντουζιέρα.

Επισήμανε ότι ο Φιλίππου δεν επέτρεπε να κάνει μάθημα με άλλον δάσκαλο και ότι τα δικά του μαθήματα δεν πληρώνονταν, κάτι που – σύμφωνα με τη μάρτυρα – ενίσχυε τον έλεγχο που ασκούσε.

Η υπεράσπιση του κατηγορουμένου αμφισβήτησε την κατάθεση, παρουσιάζοντας παλιότερα μηνύματα στα οποία η μάρτυρας απευθυνόταν στον Φιλίππου με τρυφερούς χαρακτηρισμούς.

Εκείνη απάντησε πως επρόκειτο για επικοινωνία στο πλαίσιο της τότε σχέσης και ότι δεν αναιρεί τις κακοποιητικές συμπεριφορές που περιέγραψε.

Η πορεία της δίκης

Ο Φιλίππου, γνωστός ως ηθοποιός, σκηνοθέτης και τραγουδιστής, δικάζεται για βιασμό και απόπειρα βιασμού κατ’ εξακολούθηση εις βάρος δύο γυναικών, με τις πράξεις να τοποθετούνται τον Δεκέμβριο του 2012 και τον Αύγουστο του 2013.

Καθώς η ακροαματική διαδικασία συνεχίζεται, το δικαστήριο εξετάζει σειρά μαρτυριών ώστε να καταλήξει στα πραγματικά περιστατικά και στις ευθύνες του κατηγορουμένου.

Πηγές: omnia &news247